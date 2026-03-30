Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά θα κινδυνεύσει να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές του και τα ενεργειακά του εργοστάσια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συζητήσεις με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» και απείλησε πως «αν δεν επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!)».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – πράγμα που πιθανότατα θα συμβεί – και αν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δραστηριότητα» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά τους, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμα. Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47ετούς «Βασιλείας του Τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Νωρίτερα, πάντως, η Τεχεράνη μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαϊ, τόνισε πως η χώρα του δεν έχει κάνει καμία άμεση επαφή με την Ουάσινγκτον και χαρακτήρισε «υπερβολικές» και «εκτός πραγματικότητας» τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να διαπραγματευτούν», ανέφερε ο Μπακάι σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.



«Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι στην Αμερική παίρνουν στα σοβαρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής διπλωματίας! Το καθήκον μας είναι σαφές, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει τη θέση της», υπογράμμισε.



«Το Ιράν ήταν σαφές ως προς τη θέση του από την αρχή και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο που εξετάζουμε. Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιλάμβανε υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις», πρόσθεσε.