To Iσραήλ κάνει επίδειξη δύναμης παρουσιάζοντας την ειδική μονάδα «αλπινιστών» σε επιχείρηση στα χιονισμένα σύνορα Συρίας-Λιβάνου.

Μια από τις πιο εξειδικευμένες και λιγότερο γνωστές μονάδες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πραγματοποίησε την πρώτη της επιχειρησιακή αποστολή σε ορεινό και χιονισμένο περιβάλλον στα αμφισβητούμενα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τους μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το σκηνικό θύμιζε περισσότερο αρκτικό πεδίο μάχης παρά τη Μέση Ανατολή, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ντυμένοι με λευκές στολές παραλλαγής και εξοπλισμένοι με σκι και ειδικό εξοπλισμό για ακραίες καιρικές συνθήκες, οι «αλπινιστές» κινήθηκαν στις παγωμένες κορυφές του όρους Ερμών, σε μια αποστολή αναγνώρισης και εκκαθάρισης της περιοχής.

Εικόνες «Αρκτικής» στη Μ. Ανατολή

Η ελίτ Μονάδα Ορειβατών, που υπάγεται στην 810η Ταξιαρχία του IDF, διέσχισε με τα πόδια τη διαδρομή από το όρος Ερμών στη Συρία έως την περιοχή του όρους Ντοβ στον νότιο Λίβανο, πραγματοποιώντας στοχευμένη επιχείρηση με στόχο τον εντοπισμό εχθρικών υποδομών, τη συλλογή πληροφοριών και την αποτροπή εγκατάστασης ένοπλων οργανώσεων στην παραμεθόρια ζώνη.

Σύμφωνα με τους IDF, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντίπαλων ενόπλων ομάδων να εδραιωθούν στην περιοχή. Οι στρατιώτες κινήθηκαν μέσα σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, βυθισμένοι πολλές φορές μέχρι τη μέση στο χιόνι, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές ορεινής μάχης και χειμερινής επιβίωσης.

❄️🎿WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist… pic.twitter.com/w25jTffSef — Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026

Iσραηλινοί «αλπινιστές» εν δράσει

Το όρος Ερμών θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το Ισραήλ, καθώς προσφέρει πανοραμική εποπτεία των συνόρων με Συρία και Λίβανο και έχει χαρακτηριστεί ως «τα μάτια της χώρας». Με υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.800 μέτρα, αποτελεί κρίσιμο σημείο ελέγχου για την αποτροπή μεταφοράς όπλων και διείσδυσης ένοπλων ομάδων.

Η Μονάδα Ορειβατών αποτελείται κυρίως από εφέδρους με εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ακραίες χειμερινές συνθήκες και επιχειρήσεις σε ορεινό περιβάλλον. Οι στρατιώτες χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό, όπως χιονοκίνητα οχήματα, διόπτρες νυχτερινής όρασης και τεχνικές μυστικής διείσδυσης, ενώ περνούν μήνες σε απαιτητική εκπαίδευση πριν αναπτυχθούν επιχειρησιακά.

