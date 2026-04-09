Μια δραματική καταδίωξη υψηλής ταχύτητας στη νότια Καλιφόρνια κατέληξε σε τραγωδία, όταν όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κατοικία στην περιοχή Τζουρόπα Βάλλεϊ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές καταδίωκαν τον ύποπτο για περίπου μία ώρα, πριν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση ειδικής συσκευής «grappler», η οποία χρησιμοποιείται για την ακινητοποίηση οχημάτων.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με το όχημα να χάνει τον έλεγχο και να εκτρέπεται από την πορεία του.

Εναέρια πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο KABC καταγράφουν τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα, πριν προσκρούσει σε τοίχο κατοικίας.

Ακολούθησε πολύωρη επιχείρηση των αρχών, προκειμένου να προσεγγίσουν το όχημα, ενώ τελικά οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον οδηγό, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός στο σημείο.

Τα αίτια της καταδίωξης και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

