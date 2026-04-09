Μια υπερσύγχρονη και άκρως απόρρητη τεχνολογία, γνωστή ως «Ghost Murmur», φέρεται να αξιοποίησε η CIA για τον εντοπισμό και τη διάσωση Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, «ανιχνεύοντας» ακόμη και το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα της καρδιάς του σε δύσβατο περιβάλλον.

Την ύπαρξη του υπερσύγχρονου συστήματος εντοπισμού, που βασίζεται στην κβαντική μαγνητομετρία και την τεχνητή νοημοσύνη, αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα, αποδίδοντάς το στη CIA. Το «Ghost Murmur» («Ψίθυρος Φαντάσματος») φέρεται να μπορεί να «διαβάζει» το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα της καρδιάς, ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η ανάπτυξη του Ghost Murmur αποδίδεται στη μυστική μονάδα Skunk Works της Lockheed Martin, γνωστή για την κατασκευή προηγμένων αεροσκαφών όπως τα U-2 και SR-71 Blackbird. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την τεχνολογία την περιέγραψε ως: «Σαν να ακούς μια φωνή μέσα σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έρημος χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αν χτυπά η καρδιά σου, μπορούμε να σε βρούμε υπό τις σωστές συνθήκες».

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μυστικό εργαλείο της CIA διαδραμάτισε «πολύ σημαντικό» ρόλο στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ εξήρε την υπηρεσία, τονίζοντας ότι «η CIA ήταν φανταστική».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που παραμένει ουσιαστικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, σημειώνοντας πως «κανείς δεν ξέρει τι είναι» και ότι «όλοι έχουν εκπλαγεί». Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλα παρόμοια προηγμένης τεχνολογίας συστήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει «εξοπλισμός που κανείς δεν έχει καν φανταστεί».

Πώς λειτουργεί

Η κβαντική μαγνητομετρία βασίζεται σε έναν συνδυασμό λέιζερ, τεχνητών (εργαστηριακών) διαμαντιών και ειδικών ατομικών ατελειών μέσα στη δομή τους. Αυτές οι ατέλειες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και αντιδρούν ακόμη και στα πιο ασθενή μαγνητικά πεδία.

Με τη βοήθεια λέιζερ, οι επιστήμονες μπορούν να «διαβάσουν» αυτές τις αντιδράσεις και να μετρήσουν ανεπαίσθητες μεταβολές, γεγονός που επιτρέπει την ανίχνευση πολύ αδύναμων σημάτων — θεωρητικά ακόμη και του καρδιακού παλμού ενός ανθρώπου από μεγάλη απόσταση.

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει σημαντικούς περιορισμούς. Αποδίδει καλύτερα σε απομονωμένα περιβάλλοντα, όπως οι έρημοι, όπου ο «ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος» είναι χαμηλός. Επιπλέον, απαιτεί εξαιρετικά ισχυρή επεξεργασία δεδομένων για να ξεχωρίσει το σήμα από τις παρεμβολές, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα παντοδύναμο ή άμεσο σύστημα εντοπισμού.

Η επιχείρηση διάσωσης

Μια κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στα ορεινά του νοτιοδυτικού Ιράν, με πρωταγωνιστή έναν τραυματισμένο Αμερικανό πιλότο που πάλευε μόνος του για την επιβίωση, ενώ γύρω του έκλεινε ο κλοιός των ιρανικών δυνάμεων.

Κρυμμένος μόνος του σε μια σχισμή σε ένα βουνό στο νοτιοδυτικό Ιράν, ο τραυματισμένος Αμερικανός πιλότος ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει: να επιβιώσει και να διαφύγει. Για περισσότερο από μία ημέρα, ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων, του οποίου το F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε εντός του Ιράν, κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν.

Επίσης, διάφορα δημοσιεύματα λένε πως ο πιλότος σκαρφάλωσε πάνω από 2000 μέτρα σε βουνό και κρυβόταν 48 ώρες.

Η CIA πραγματοποίησε εκστρατεία παραπλάνησης εντός του Ιράν πριν την αποστολή, σύμφωνα με το Fox News, ώστε να πιστέψουν οι Ιρανοί ότι ο σμήναρχος είχε ήδη εντοπιστεί και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσής του. Μετά ακολούθησαν ο εντοπισμός και η διάσωσή του. Σημειώνεται πως στην επιχείρηση υπήρξε συμμετοχή και από το Ισραήλ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε μια ομάδα Αμερικανών κομάντος, με τη συνοδεία αμερικανικών αεροσκαφών που έριχναν βόμβες για να εκκαθαρίσουν την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τον αξιωματικό και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.