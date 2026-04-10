Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η άγρια δολοφονία μιας 51χρονης μητέρας δύο παιδιών, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Το θύμα της δολοφονίας ήταν υπάλληλος σε βενζινάδικο στη Φλόριντα που διαμαρτυρήθηκε όταν είδε τον 40χρονο Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο πολύ σκληρό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, φαίνεται ο 40χρονος να πλησιάζει την γυναίκα και να την χτυπάει επανειλημμένα με σφυρί στο κεφάλι.

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο από τα χτυπήματα που δέχθηκε με τοπ σφυρί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

This is surveillance footage of Rolbert Joachin attacking and killing gas station clerk Nilufar Yasmin outside a Fort Myers, FL Chevron store on April 2, 2026, claiming Joachin is a Haitian illegal immigrant caught and released under Biden policies in 2022.



News… pic.twitter.com/9905bVYUeo — DailyKenn.com (@DailyKenncom) April 7, 2026

Ο 40χρονος από την Αϊτή συνελήφθη λίγη ώρα μετά την δολοφονική επίθεση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης έφτασε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία του είχε χορηγήσει Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ζώο» τον 40χρονο κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο άγρια ​​πράγματα που θα δείτε ποτέ».

«Προς τους συναδέλφους μου Ρεπουμπλικάνους, και ειλικρινά σε όλους τους Αμερικανούς που βασίζονται στην κοινή λογική, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα μετέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χωματερή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια αυτής της αθώας γυναίκας. Θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί γρήγορη και αυστηρή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτήν την υπόθεση!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, μάλιστα, σημείωσε δεν θα συνιστούσε σε κάποιον να δει το βίντεο των στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του θύματος, αλλά θεώρησε ότι «είχε την υποχρέωση να το ανεβάσει, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί».

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟳:𝟰𝟵 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟬𝟵.𝟮𝟲



An Illegal Alien Criminal from Haiti, who was released into our Country by the WORST President in History, Crooked Joe Biden, and the Radical Democrats in Congress, just beat an… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 10, 2026

