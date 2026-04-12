Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των συμμάχων του, αντίθετα με τον Ερντογάν που τους βοηθά και σφαγιάζει τους Κούρδους πολίτες του», εξεμάνη ο Νετανιάχου χθες βράδυ μέσω X.

ישראל תחת הנהגתי תמשיך להילחם במשטר הטרור של איראן ובשלוחותיו, בניגוד לארדואן שמסייע להם ואף טובח באזרחיו הכורדים. April 11, 2026

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο Ερντογάν προειδοποίησε την Τετάρτη εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ακόμη παρότρυνε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η ανακωχή δυο εβδομάδων να αξιοποιηθεί ώστε τα μέρη «να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης με διάρκεια» και να μην επιτρέψουν να τεθεί υπό αμφισβήτηση «η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση».

Η τουρκική προεδρία αντέδρασε στην φραστική επίθεση του Νετανιάχου μέσω X.

«Ο Νετανιάχου, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα κι επιτίθεται σε επτά χώρες της περιοχής, έχει το θράσος στην απελπισία του να στοχοποιεί τον αξιοσέβαστο πρόεδρό μας», ανέφερε ο Μπουρχανετίν Ντουράν.

Ο «εγκληματίας» αυτός, σε βάρος του οποίου «εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης», «σέρνει την περιοχή στο χάος και στη σύγκρουση στο πλαίσιο της στρατηγικής του για να επιβιώσει πολιτικά», πρόσθεσε.

Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir.



Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi… April 11, 2026

Η όξυνση των φραστικών αντιπαραθέσεων αξιωματούχων του Ισραήλ και της Τουρκίας καταγράφεται με φόντο την ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ότι ετοιμάζεται να ασκήσει διώξεις σε βάρος 35 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς και του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για την αναχαίτιση ανοιχτά της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι του «Στόλου της Ελευθερίας», που προσπάθησε -μάταια- να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.

Το κατηγορητήριο αυτό, με κυρίως συμβολική σημασία, ζητεί να επιβληθούν ποινές κάθειρξης χιλιάδων χρόνων για «γενοκτονία», «στέρηση της ελευθερίας» και «βασανισμούς», σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος έκρινε ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου δεν δείχνουν παρά την «δυσαρέσκεια» και την «ενοχή» του, ενώ ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ότι έκανε λόγο για «παράλογη» και «ανυπόστατη» τοποθέτηση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς πολυβόλησε επίσης φραστικά τον πρόεδρο της Τουρκίας μέσω X.

Ο Ερντογάν, που αποδείχτηκε «χάρτινος τίγρης» αφού «δεν αντέδρασε στις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της τουρκικής επικράτειας», καταφεύγει «στον αντισημιτισμό» και «σε δίκες-παρωδίες στην Τουρκία εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών του Ισραήλ», υποστήριξε.

Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.

Ne büyük… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 11, 2026

«Πόσο μεγάλος παραλογισμός. Μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που σφάγιασε τους Κούρδους, κατηγορεί το Ισραήλ -το οποίο αμύνεται έναντι των συμμάχων του της Χαμάς- για γενοκτονία», συνέχισε ο υπουργός, προσθέτοντας δηκτικά πως «καλύτερα θα έκανε» αν «σιωπούσε».

protothema.gr