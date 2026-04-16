Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη Νέα Υόρκη βίντεο που καταγράφει βίαιη επίθεση αστυνομικών σε άνδρα που εκλήφθηκε λανθασμένα ως ύποπτος, με το θύμα να δηλώνει ότι «ευχαριστεί τον Θεό που είναι ζωντανό», καθώς αποδείχθηκε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Στο βίντεο που καταγράφηκε μέσα σε μίνι μάρκετ, φαίνονται οι αστυνομικοί του NYPD να γρονθοκοπούν τον 46χρονο Τίμοθι Μπράουν και να του πατάνε το κεφάλι.

Περιγράφοντας τι συνέβη, ο Μπράουν είπε ότι ήταν στο μίνι μάρκετ για να αγοράσει κρασί όταν του επιτέθηκαν οι αστυνομικοί: «Είπαν “συλλαμβάνεσαι”. Θυμάμαι ότι με άρπαξαν και με έσπρωξαν και μου είπαν “μην αντισταθείς” κι εγώ τους είπα “δεν αντιστέκομαι”. Με χτύπησαν στο τζάμι, χτυπώντας με επανειλημμένα στον κρόταφο, στο κεφάλι μου. Πολλά μπουκάλια έσπασαν στο κατάστημα ποτών επειδή με κούνησαν και με έσυραν στο πάτωμα [πάνω] στο τζάμι, και αυτό φαίνεται στην κάμερα».

View this post on Instagram A post shared by Hawk Newsome (@hawk.newsome)

Η Επίτροπος του NYPD, Τζέσικα Τις, περιέγραψε το βίντεο ως «βαθιά ανησυχητικό» και είπε ότι το περιστατικό ερευνάται από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

There are a number of videos circulating online of an incident that occurred yesterday inside a store in Brooklyn involving two members of the NYPD.



As I said at a press conference earlier today, these videos are deeply disturbing, and the matter is under active investigation… April 15, 2026

Κλείσιμο«Η βία που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί της NYPD σε αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά ανησυχητική και απαράδεκτη. Οι αστυνομικοί δεν πρέπει ποτέ να φέρονται σε ένα άτομο με αυτόν τον τρόπο» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία όσα συνέβησαν στο μίνι μάρκετ ακολούθησαν μια επιχείρηση κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Κατά τη διάρκειά της ένας από τους αστυνομικούς αγόρασε κρακ κοκαΐνης με τα χρήματα να δίνονται σε έναν άλλο άνδρα ο οποίος περιγραφόταν ως μαύρος άνδρας με λευκό πουκάμισο και πράσινο σορτς, παρόμοια, δηλαδή, ρούχα με αυτά που φορούσε ο Μπράουν.

Αν και ο Μπράουν συνελήφθη για αντίσταση, οι κατηγορίες σε βάρος του αποσύρθηκαν καθώς αποδείχθηκε ότι δεν συμμετείχε ποτέ στην πώληση ναρκωτικών που έψαχναν οι αστυνομικοί.

Ο ίδιος δήλωσε στο CBS ότι είναι ευγνώμων που επέζησε από τη βίαιη σύλληψη: «Απλώς ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ξέρω ότι υπάρχει λόγος για όλα και ξέρω ότι ο Θεός παρακολουθεί και θέλω δικαιοσύνη».

protothema.gr