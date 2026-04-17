Η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι ένα «ελπιδοφόρο» σημάδι ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε μια ευρύτερη δική τους συμφωνία, λέει ο ερευνητής στρατηγικών και πολιτικών υποθέσεων Αμπάς Ασλάνι. «Το Ιράν επιμένει σοβαρά στην βασική του απαίτηση ότι μια εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο να περιορίζεται στο Ιράν αλλά και σε άλλα μέρη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο Ασλάνι στο Al Jazeera.

Ο Ασλάνι δήλωσε ότι η άρνηση του Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, αλλά ότι είναι πιο σημαντικό το Ισραήλ απλώς να τηρήσει την εκεχειρία. «Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, επειδή οι Ιρανοί αξιωματούχοι, αυτό που λένε και αυτό που είπαν σήμερα, είναι ότι νοιάζονται για το τι συμβαίνει στον Λίβανο».

Λένε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ. Επομένως, δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις επερχόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ», είπε.

