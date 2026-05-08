Ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βινσέντ Κλερκ, προειδοποίησε σήμερα ότι το αυξημένο κόστος στη διεθνή ναυτιλία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν θα πρέπει να μετακυλιστεί στους πελάτες, δηλώνοντας στο CNNi ότι αναμένει αύξηση των εξόδων «κατά μισό δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα από τον Απρίλιο» λόγω τoυ υψηλότερου ενεργειακού κόστους και των διαταραχών.

Η εταιρεία σχεδιάζει «να μετακυλήσει αυτό το κόστος, διότι διαφορετικά η κατάσταση είναι εντελώς μη βιώσιμη», δήλωσε ο επικεφαλής της δανικής ναυτιλιακής και logistics εταιρείας.

Ο Κλερκ δήλωσε ότι η Maersk χρωστά «μεγάλη ευγνωμοσύνη» στον αμερικανικό στρατό για την ασφαλή συνοδεία ενός από τα πλοία της μέσω των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Η Maersk εξακολουθεί να έχει 66 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, και ο Κλερκ δήλωσε ότι θα παραμείνουν εκεί «μέχρι να επιτρέψει είτε ένα άλλο Project Freedom είτε μια πολιτική λύση» την ασφαλή διέλευση μέσω της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι από «6.000 συνάδελφοι του ναυτιλιακού κολοσσού στις πληγείσες χώρες», συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, είναι ασφαλείς και ότι «όλοι έχουν καλή διάθεση» παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα.

«Αντιμετωπίζουμε ένα επιπλέον κόστος μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων το μήνα, το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε ουσιαστικά από τον Απρίλιο και για όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο Clerc στο CNNi.

«Προφανώς, πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό και υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για τον περιορισμό του κόστους, τα οποία και θα λάβουμε, αλλά το υπόλοιπο αφορά πραγματικά εμπορικές συζητήσεις με τους πελάτες σχετικά με την αναγκαιότητα μετακύλισης αυτού του κόστους», πρόσθεσε.

