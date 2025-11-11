Μια εξόχως σημαντική απόφαση για τα εργασιακά δεδομένα ολόκληρης της Ευρώπης αναμένεται να εκδώσει σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Όπως έχει γίνει γνωστό, στο ΔΕΕ θα κριθεί σήμερα η τύχη της οδηγίας της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό, μετά τις προσφυγές Δανίας και Σουηδίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 – «Επαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στην Υπόθεση CΑπόφαση η οποία ενδιαφέρει άμεσα και τη χώρα μας, η οποία πολύ πρόσφατα είχε θεσπίσει κατώτατο μισθό και μέχρι τον Δεκέμβριο οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς, θα κληθούν να αναθεωρήσουν το ύψος του.

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας θα προβεί σε δηλώσεις στις 1 μμ, σχολιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αναμένεται να εκδοθεί νωρίτερα σήμερα, σχετικά με την Οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό. Οδηγία, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα, η οδηγία της ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, στην αύξηση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις μέχρι και στο 80% του συνόλου και στην ενίσχυση της πρόσβασης των εργαζομένων σε νόμιμη προστασία. Η οδηγία, προστίθεται, δεν αποτελεί λόγο για τη μείωση ή κατάργηση των υφιστάμενων κατώτατων μισθών σε ένα κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη, καλούνται να καθορίσουν διαδικασίες για τη θέσπιση κατώτατων μισθών που να είναι επαρκείς για μια αξιοπρεπή διαβίωση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη.

Από την άλλη, η Οδηγία σημειώνει ότι κάθε κράτος μέλος διατηρεί την αυτονομία του να αποφασίζει για τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού, το επίπεδο και την πρόσβαση σε αυτόν. Ταυτόχρονα, δεν παρακάμπτει τους κοινωνικούς εταίρους και τα δικαιώματά τους να διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις.

Έναντι αυτής της Οδηγίας είχε προσφύγει η Δανία με τη στήριξη της Σουηδίας. Η προσφυγή της ∆ανίας είχε βασιστεί σε δύο κύριους λόγους: 1. Ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι, νομοθετώντας σχετικά µε τις αμοιβές και το δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, η υιοθέτηση της Οδηγίας υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ε.Ε., καθώς παραβιάζει το άρθρο 153, παράγραφος 5. 2. Η δανέζικη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, ακόμα και αν υποτεθεί ότι η Οδηγία δεν εµπίπτει στο πεδίο των εξαιρέσεων που αφορούν τις αμοιβές και το δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης σύμφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 5, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν ακολούθησαν έγκυρη διαδικασία.

Υπέρ της κατάργησης της Κοινοτικής Οδηγίας ήταν και η θέση του γενικού εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης εν γνώσει του, υιοθετώντας την Οδηγία, επρόκειτο να κινηθεί σε αβέβαιο έδαφος σχετικά µε την εξαίρεση από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αμοιβών.