Τις βασικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία παρουσίασε από το Γιοχάνεσμπουργκ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η δήλωση της φον ντερ Λάιεν έρχεται την ώρα που υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία πραγματοποιούν συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή για να συζητήσουν το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση εστιάζει στη διακοπή της βίας, τη διασφάλιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή των απαχθέντων Ουκρανών παιδιών που βρίσκονται στη Ρωσία.

In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty:



any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia.



We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025

Αναλυτικά αναφέρει:

«Η Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες. Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο ειρήνης πρέπει πρωτίστως να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να σπέρνει τους σπόρους για μελλοντικές συγκρούσεις. Έχουμε συμφωνήσει στα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ας επισημάνω τρία από αυτά:

Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας.

Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τρίτον, η κεντρικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την ένταξή της στην Ενιαία Αγορά και τη βιομηχανική βάση άμυνας μας, και τελικά, την ένταξή της στην Ένωσή μας.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Ουκρανία, τα κράτη μέλη μας, τη Συμμαχία των Προθύμων και τις ΗΠΑ για να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ειρήνη. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, με ενιαίο τρόπο.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ένα σημείο που είναι προσωπικά σημαντικό για εμένα. Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε συμφωνία: η επιστροφή κάθε ουκρανού παιδιού που απήχθη από τη Ρωσία.

Από όλες τις φρίκες που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας, καμία δεν πληγώνει περισσότερο από αυτή. Δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια παραμένουν εγκλωβισμένα στη Ρωσία, τρομοκρατημένα και προσδοκώντας τους αγαπημένους τους. Πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα παιδιά στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας.

Γι’ αυτό, μαζί με την Ουκρανία και τον Καναδά, θα συνδιοργανώσουμε μια Σύνοδο της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επανενωθεί κάθε παιδί με την οικογένειά του, στο σπίτι του, εκεί που ανήκει».

Η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, σύμφωνα με τον διαπραγματευτή του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί».

cnn.gr