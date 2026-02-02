Τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Ψηφιακού Εμπορίου (Digital Trade Agreement – DTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και της Σιγκαπούρη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη διμερή συμφωνία ψηφιακού εμπορίου που συνάπτει η ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η συμφωνία θεσπίζει διαφανείς και προβλέψιμους κανόνες για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ψηφιακών συναλλαγών, προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών και στις δύο πλευρές.

Η DTA περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, καθώς και μέτρα κατά των ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων. Παράλληλα, προβλέπει τη διευκόλυνση του εμπορίου χωρίς χαρτί, την αναγνώριση της νομικής ισχύος των ηλεκτρονικών υπογραφών, συμβάσεων και τιμολογίων, καθώς και την απαγόρευση επιβολής τελωνειακών δασμών στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις.

Στο σκέλος των δεδομένων, η συμφωνία καθιερώνει κανόνες για την ελεύθερη ροή δεδομένων, απαγορεύοντας αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης και την υποχρεωτική μεταφορά πηγαίου κώδικα λογισμικού.

Όπως σημειώνεται, η DTA συμπληρώνει και εμβαθύνει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–Σιγκαπούρης του 2019. Το 2024, το συνολικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης ανήλθε σε €131 δισ., εκ των οποίων €83 δισ. αφορούσαν υπηρεσίες και €48 δισ. αγαθά, με το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου υπηρεσιών να πραγματοποιείται ψηφιακά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ψηφιακού Εμπορίου ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου 2023, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και της διεθνούς εμπορικής παρουσίας της ΕΕ.

