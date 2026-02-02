Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ξεκινήσει να διερευνούν τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαϊκοί στρατοί και οι αμυντικές αρχές μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες με ασφάλεια, χωρίς αμερικανική εμπλοκή, σύμφωνα με νέα παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency – EDA) που περιήλθε στην κατοχή του Euractiv.



Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο διακυβερνητικός οργανισμός άμυνας της ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων στρατιωτικού επιπέδου έως το 2030. Η πρωτοβουλία, με την ονομασία European Defence Artificial Intelligence Data Space (DAIDS), φιλοδοξεί να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με την άμυνα μέσω μιας ειδικής, ασφαλούς υποδομής.

Μέχρι σήμερα, κάθε χώρα επέλεγε παρόχους με βάση εθνικές προτιμήσεις, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο τοπίο λύσεων αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων, χωρίς έναν κοινό και ασφαλή ευρωπαϊκό μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά τη δημιουργία ενός «αξιόπιστου, ασφαλούς και διαλειτουργικού περιβάλλοντος δεδομένων» στον Οδικό Χάρτη Μετασχηματισμού της Αμυντικής Βιομηχανίας, που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Ο EDA εργάζεται πλέον για να μετατρέψει αυτή την ιδέα σε πράξη.

Στόχος μία κυρίαρχη αμυντική τεχνολογία της Ευρώπης

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει όλο και περισσότερο την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ασφάλεια των αμυντικών δεδομένων αποκτά κεντρική σημασία. Σήμερα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποθηκεύουν ή διακινούν δεδομένα μέσω ξένων – κυρίως αμερικανικών – υποδομών, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους εξάρτησης αλλά και ευπάθειας.

Ο χώρος δεδομένων (data space) θα λειτουργεί ως ένα «πανευρωπαϊκό ομοσπονδιακό πλαίσιο που θα επιτρέπει αξιόπιστη, ασφαλή και κυρίαρχη ανταλλαγή αμυντικών δεδομένων», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Επίτροπος Άμυνας Αντριους Κουμπίλιους έχει καλέσει τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν την ανάπτυξη ενός κυρίαρχου στρατιωτικού cloud.

Αν και τα δύο έργα είναι στενά συνδεδεμένα, μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα: το cloud αφορά την αποθήκευση δεδομένων, ενώ το data space διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο.

Σύμφωνα με τον EDA, οι βασικοί στόχοι του Defence Data Space είναι:

η ταχύτερη λήψη αποφάσεων μέσω αξιοποίησης δεδομένων από διαφορετικά κράτη

η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατών

η βελτίωση της «επιχειρησιακής ετοιμότητας»

Παράλληλα, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αναδείξει τη στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη ως έναν από τους βασικούς τομείς επένδυσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο EDA βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι διάφορες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία του data space να είναι συμπληρωματικές και να αποφεύγονται επικαλύψεις.

Ορίζοντας το 2030

Για την ανάπτυξη του έργου, ο EDA έχει αναθέσει μελέτη σε κοινοπραξία τριών εταιρειών: τη γαλλική CEA, τη γαλλική Cloud Data Engine και την ευρωπαϊκή Sopra Steria. Το επόμενο βήμα είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις αγορές τεχνολογιών που θα είναι συμβατές με τον μελλοντικό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

Κατά τη φάση 2029-2030, το σχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση του DAIDS στις καθημερινές λειτουργίες των ενόπλων δυνάμεων και των αμυντικών αρχών, καθώς και τη χρήση του σε αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις. Προς το παρόν, το έργο βρίσκεται ακόμη «σε επίπεδο μελέτης», όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Αν το εγχείρημα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας.

naftemporiki.gr