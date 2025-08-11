Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, θυγατέρα του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, την περασμένη Πέμπτη.

Η κηδεία της άτυχης Λένας που έσβησε από ανακοπή έπειτα από επιληπτική κρίση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, τελέστηκε σήμερα στη μία το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Τραγικές φιγούρες ο Αντώνης Σαμαράς και η συζύγός του, Γεωργία που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να αποχαιρετήσουν την κόρη τους.

Ο κ. Σαμαράς, που έφτασε στον χώρο με τον γιο του Κωνσταντίνο έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο Α΄ Νεκροταφείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο πρόεδρε».

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία για να πει το τελευταίο αντίο στην κόρη της που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά για την αγαπημένη του μοναχοκόρη.

«Δεν αποχαιρετούμε τη Λένα σήμερα. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως, το χαμόγελο, την ταπεινοφροσύνη της. Δίπλα στα λαμπερά γαλάζια τα μάτια, ένα κομμάτι λάμψης από την Ελλάδα. Δίπλα στην αγάπη της που την προσέφερε χωρίς αντάλλαγμα», ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά.

«Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο».

Η Λένα Σαμαρά ήταν η πρωτότοκη κόρη του Αντώνη Σαμαρά. Στο άκουσμα της είδησης, όμως, τίποτε άλλο δεν είχε σημασία παρά μόνο η απώλεια, η ενστικτώδης αντίδραση του καθαρού σοκ. Ασχέτως εάν η Λένα Σαμαρά ήταν εμμέσως διάσημη και ταυτόχρονα σχεδόν άγνωστη ευρύτερα και από δική της επιλογή, η σκέψη όλων πήγε αυτομάτως στην απροσμέτρητη οδύνη των οικείων της. Αυτούς που αναγκάζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους εφεξής χωρίς την ευγενή και διακριτική παρουσία της.

Ελάχιστες φωτογραφίες εντοπίστηκαν στα αρχεία των ΜΜΕ, σχεδόν όλες οικογενειακές – και σε όλες εκείνη φαίνεται χαρούμενη, αισιόδοξη, θετική, ένα χαμόγελο ολόκληρο το πρόσωπό της. Και ακόμη λιγότερες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσα στην πίεση να συναρμολογηθεί όπως-όπως το προφίλ της από οτιδήποτε είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.

Γεννήθηκε το 1991 έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονέων της τον Μάιο του 1990 στην Πύλο. Υπήρξε μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών ως το 2008, φοιτώντας στο πλέον φημισμένο ιδιωτικό σχολείο της Ελλάδας, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό με το οποίο η οικογένειά της έχει στενούς και μακροχρόνιους δεσμούς.

Οπως ήταν μάλλον αυτονόητο, η Ελένη-Δανάη Σαμαρά συνέχισε την παράδοση του πατέρα της Αντώνη και του θείου της, του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Σαμαρά, οι οποίοι αποφοίτησαν επίσης από το Κολλέγιο – με τον δεύτερο να έχει διατελέσει επιπλέον πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Εξάλλου, η Λένα είναι απόγονος της Πηνελόπης, συζύγου του ιδρυτή του Κολλεγίου, Στέφανου Δέλτα, και θυγατέρας του Εμμανουήλ Μπενάκη. Βαριά γονίδια, βαρύ επώνυμο – ακόμη και βαρύ όνομα εφόσον βαπτίστηκε Ελένη εις μνήμην της μητέρας του Αντώνη Σαμαρά, Ελένης Ζάννα.

Μετά το Κολλέγιο, η Λένα πήρε πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το λονδρέζικο πανεπιστήμιο Saint George’s City College το καλοκαίρι του 2015, όταν ο πατέρας της δεν ήταν πια πρωθυπουργός, ούτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μια εξέλιξη που ενδεχομένως μείωσε κάπως το βάρος της ασφυκτικής δημοσιότητας από τους ώμους της.

Η ίδια είχε ακολουθήσει κάποια από τα βήματα του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική, ίσως από θαυμασμό και περιέργεια, κυρίως κατά τη 10μηνη θητεία του ως υπουργού Πολιτισμού, το 2009. Αλλά για το πώς έζησε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της, η ίδια επέλεξε να αφήσει τα ίχνη των αναμνήσεων μόνο στην οικογένεια και όσους εκείνη εμπιστευόταν. Και έτσι ξαφνικά, απεβίωσε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025.

Ζάλη, διακομιδή στο Σισμανόγλειο, εξετάσεις αίματος και αξονική, παραπομπή στη Νευρολογική του «Ευαγγελισμού» – και τέλος. Μια 34χρονη γυναίκα έπαθε επιληπτική κρίση και ανακοπή.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας κρύβει τη γενικότερη διάχυτη θλίψη της ελληνικής κοινωνίας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά πίσω από μια ουδέτερη, υπηρεσιακή ορολογία: «Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

