Με λόγια οδύνης και μια κοινή φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρέτησε δημόσια την αδελφή του, Λένα, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

«Πώς να αντέξω χωρίς εσένα… Δεν θα φύγεις ποτέ από την καρδιά και τη ζωή μας», έγραψε στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

Ο Αντώνης Σαμαράς, τοποθετούμενος δημόσια για πρώτη φορά, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού ζήτησε, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν κοινωφελή ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου, η Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίου Ιλαρίωνος και το Άσυλο Ανιάτων Ι.Μ. Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας», σημειώνοντας ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία της Λένας.

Η 34χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη το μεσημέρι της Πέμπτης και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο από ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποιο ανησυχητικό εύρημα, παραπέμφθηκε στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τη νοσηλεία της στη Νευρολογική Κλινική εκδήλωσε για πρώτη φορά επιληπτικές κρίσεις και παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, η οποία οδήγησε σε καρδιακή παύση. Παρά τις επίμονες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επί περίπου μία ώρα, κατέληξε στις 22:29.

Το σοκ από την αδόκητη απώλεια διαπέρασε τον πολιτικό κόσμο, με μηνύματα συμπαράστασης από όλες τις πολιτικές παρατάξεις.

