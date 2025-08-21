Ένα βίντεο από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που ο γνωστός τραγουδιστής πήρε και τυπικά εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο σπίτι του κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Λίγες ώρες αργότερα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται…».

Δείτε το βίντεο

Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από εισαγγελική εντολή και με αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του έλαβε δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που έδειχνε τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασής του.

Οι γιατροί έκριναν ότι πλέον δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, χορηγώντας του εξιτήριο αφού είχε ήδη βγει με θεραπευτική άδεια από την περασμένη Δευτέρα 18 Αυγούστου. Βγαίνοντας από την κλινική, ο ερμηνευτής εμφανίστηκε χαμογελαστός και σε καλή διάθεση. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους δήλωσε πως «όλα είναι μια χαρά» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Σε αυτό, παρουσιάζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή που ερμηνεύει το τραγούδι του «Τρελός».

Πάνω στο βίντεο, ο ίδιος σχολίασε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», προσθέτοντας ακόμη: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο»

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση και μέσω του δικηγόρου του ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της (δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες»), αναφέρθηκε ότι τίποτα άλλο πέρα η ασφάλεια του τραγουδιστή δεν την αφορά. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις» τόνισαν.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».

protothema.gr