Σοκ προκαλεί υπόθεση στα Πατήσια, όπου βρέφος ηλικίας ενός έτους νοσηλεύεται διασωληνωμένο, ύστερα από έκθεση σε ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποκαλύφθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου και εντόπισαν το κοριτσάκι αναίσθητο. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε εισπνεύσει ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή βλάβη στην υγεία του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο πατέρας, αιγυπτιακής καταγωγής, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο σπίτι, δίπλα στο παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το κοριτσάκι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.