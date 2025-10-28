Πραγματοποιείται παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκου Δένδια και Βασίλη Πάλμα, των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπων κομμάτων, βουλευτών, του δημάρχου Θεσσαλονίκης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση θα δούμε τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

protothema.gr