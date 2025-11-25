Υπέρ του Γιάνη Βαρουφάκη βρίσκεται ο Guardian σε σημεία δημοσιεύματός του για τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα που τον αφορούν.

Στο άρθρο που υπογράφει η Helena Smith, γίνεται αναφορά στις επισημάνσεις του Τσίπρα κατά του Βαρουφάκη, όσο διάστημα βρισκόταν εκείνος στην κεφαλή του υπουργείου Οικονομικών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες περιγράφονται ως «μια από τις σφοδρότερες δολοφονίες χαρακτήρα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία».

Επιπλέον, η Smith σημειώνει πως οι περιγραφές του πρώην πρωθυπουργού για τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος «έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως best selling συγγραφέας» έχουν προκαλέσει «οργή και έκπληξη».

Αναλυτικά, το άρθρο του Guardian με την υπογραφή της Helena Smith αναφέρει:

«Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο εκρηκτικός οικονομολόγος που έγινε γνωστός στο απόγειο της ελληνικής κρίσης χρέους, δεν ήταν μόνο εγωκεντρικός αλλά, τελικά, περισσότερο ενδιαφερόταν να δοκιμάσει τις θεωρίες παιγνίων του πάνω στο έθνος, παρά να κερδίσει τη μάχη της χώρας για να παραμείνει όρθια.

Αυτό γράφει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στα νεοεκδοθέντα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Ιθάκη», καθώς ο άλλοτε ριζοσπάστης ηγέτης της Αριστεράς, χωρίς να χαρίζεται, επιδιώκει, δέκα χρόνια αργότερα, να αποκαταστήσει τα γεγονότα.

«Ήταν, στην πραγματικότητα, περισσότερο ένας σελέμπριτι και λιγότερο ένας οικονομολόγος», θυμάται ο 51χρονος, ο οποίος περιγράφει ότι επέλεξε τον ασυμβίβαστο οικονομολόγο για υπουργό Οικονομικών λόγω της διεθνούς του φήμης και των «εξαιρετικά ελκυστικών» δεξιοτήτων του ως δημόσιου ρήτορα.

«Ήθελα να στείλω το μήνυμα της σκληρής διαπραγμάτευσης, αλλά υποτίμησα τον ανθρώπινο παράγοντα. Πολύ γρήγορα, ο Βαρουφάκης από πλεονέκτημα (asset) μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Όχι μόνο δεν τον άντεχαν οι πιθανοί σύμμαχοί μας, αλλά ούτε και οι ίδιοι του οι συνάδελφοι».

Σε μια καταγραφή γεγονότων που έχει ήδη προκαλέσει έντονους τριγμούς στην Ελλάδα, ο Τσίπρας — ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να επιχειρήσει επιστροφή στην πολιτική δύο χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ — αναφέρει ότι ήταν σαφές πως ο ακαδημαϊκός είχε προσωπική ατζέντα που περιλάμβανε την προώθηση των βιβλίων του.

Οι διαπραγματεύσεις για την αποφυγή της χρεοκοπίας «δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για την επίτευξη μιας καλύτερης συμφωνίας για τη χώρα. Ήταν ένα πείραμα, μια ιστορική ευκαιρία να αποδείξει την αλήθεια των οικονομικών του θεωριών», έγραψε ο Τσίπρας

Κατά τη διάρκεια των αλλεπάλληλων και χαοτικών συνομιλιών, που έφεραν τους δύο άνδρες αντιμέτωπους με τον εκλιπόντα Γερμανό «τσάρο της οικονομίας» Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και άλλους θιασώτες της δημοσιονομικής αυστηρότητας, η Ελλάδα έφθασε επικίνδυνα κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη.

Στο διακύβευμα δεν βρισκόταν μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και οι εξοντωτικές πολιτικές λιτότητας που απαιτούνταν σε αντάλλαγμα για τα δάνεια διάσωσης από τους διεθνείς πιστωτές — πολιτικές που ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δεσμευτεί να ακυρώσουν.

Οι προσπάθειες να βρεθούν πόροι αλλού, συμπεριλαμβανομένης μιας απεγνωσμένης έκκλησης στο Κρεμλίνο για αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων, έπεσαν στο κενό, με τον ίδιο τον Πούτιν να ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα έπρεπε να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Το να βοηθήσει την υπερχρεωμένη χώρα θα ισοδυναμούσε με «πέταγμα χρημάτων στα σκουπίδια», φέρεται να είπε ο Ρώσος ηγέτης στον Έλληνα ομόλογό του στη Μόσχα.

«Ήθελα μια έντιμη συμφωνία εντός της ευρωζώνης», έγραψε ο Τσίπρας, «αλλά επίσης δεν κρύψαμε το γεγονός ότι θέλαμε ριζική αλλαγή στην Ευρώπη, ότι θέλαμε να σταματήσει η επιβολή του οικονομικού παραλογισμού του νεοφιλελευθερισμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά από τη μια άκρη της ηπείρου ως την άλλη».

Τον Ιούλιο του 2015, προς έκπληξη της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, οι σκληρότατοι όροι του πακέτου διάσωσης τέθηκαν σε δημοψήφισμα — μια κίνηση που έσπρωξε την ΕΕ σε ακόμη βαθύτερη υπαρξιακή κρίση.

Παρότι το «όχι» επικράτησε συντριπτικά, ο Τσίπρας είχε ελάχιστα περιθώρια δράσης και απέρριψε το αποτέλεσμα για να διαπραγματευτεί ένα νέο πακέτο διάσωσης με τους ξένους δανειστές, το οποίο αποδείχθηκε ακόμη πιο επαχθές — αν και υποστήριξε ότι η διαδικασία του δημοψηφίσματος απέτρεψε την «εθνική ταπείνωση». Η πρόθεσή του, επέμεινε, δεν ήταν ποτέ να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη.

Ο Βαρουφάκης, ο οποίος πριν από το δημοψήφισμα είχε συγκρουστεί έντονα με συναδέλφους του στις συνεδριάσεις του Eurogroup, παραιτήθηκε στη συνέχεια, αν και οι δύο πολιτικοί προσπάθησαν —τουλάχιστον δημόσια— να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις.

Ωστόσο, στο βιβλίο, το οποίο φέρει το όνομα του νησιού όπου το 2018 ο Τσίπρας ανακοίνωσε το τέλος της δεκαετούς κρίσης, είναι ο άλλοτε σύμμαχός του —που σήμερα ηγείται του αριστερού κόμματος ΜέΡΑ25 — αυτός στον οποίο στρέφεται περισσότερο.

Σε ό,τι πιθανότατα θα καταγραφεί ως μια από τις σφοδρότερες δολοφονίες χαρακτήρα στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το συγκρουσιακό ύφος του Βαρουφάκη τον απομόνωσε ολοένα και περισσότερο από τους συνομιλητές του, έθεσε την Ελλάδα σε κίνδυνο και ενίσχυσε τους «γερακιών» υπό τον Σόιμπλε που πίεζαν ανοιχτά για Grexit.

«Ο Βαρουφάκης είχε αποδειχθεί ακατάλληλος για μια συμφωνία που απαιτούσε περίπλοκους και λεπτούς χειρισμούς», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για τον υπουργό του από πολύ νωρίς.

«Ήταν το πρόσωπο της διαπραγμάτευσης, ο άνθρωπος που τραβούσε τη δημοσιότητα, που εμφανιζόταν στα εξώφυλλα περιοδικών σε όλο τον κόσμο… έδινε την εντύπωση ότι απολάμβανε τον νέο του ρόλο».

Όταν ο Βαρουφάκης παρουσίασε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιελάμβανε την καθιέρωση παράλληλου νομίσματος και τη διανομή κουπονιών σε συνταξιούχους —ως μέσο πίεσης προς τους πιστωτές να ικανοποιήσουν τις ελληνικές απαιτήσεις— ο Τσίπρας είπε ότι κατάλαβε πως «το παιχνίδι είχε τελειώσει» και ρώτησε τον Βαρουφάκη: «Είσαι σοβαρός;».

Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη έκδοση του βιβλίου, ο πολιτικός είχε δηλώσει ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική του φωνή.

Και σε ένα ογκώδες έργο που αφηγείται τις μυστικές διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην αμφιλεγόμενη απόφασή του να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με έναν λαϊκιστή δεξιό, έως και τη συμφωνία που έλυσε τη μακροχρόνια διαμάχη για το όνομα της τότε αποκαλούμενης Μακεδονίας, δεν διαψεύδει τις προσδοκίες.

Ωστόσο, είναι μια αφήγηση της ιστορίας που έχει συναντήσει οργή και έκπληξη. Και στην περίπτωση του Βαρουφάκη, ο οποίος έκτοτε έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως best selling συγγραφέας, η αντίδραση είναι μια εκκωφαντική σιωπή».

