Οι γονείς του 2 ετών αγοριού που έχασε τη ζωή του από την επίθεση πίτμπουλ στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από εντολή εισαγγελέα.

Η τραγωδία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12), όταν η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι μετά τα ψώνια. Το μικρό αγόρι βρέθηκε στην περιοχή όπου το σκυλί ήταν αλυσοδεμένο, και δέχθηκε την επίθεση που αποδείχθηκε μοιραία.

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και εισήλθε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος. Τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε και το δάγκωσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως ανέφερε αργότερα ο πατέρας του παιδιού στις Αρχές, ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε δίπλα στο σπίτι τους πριν από περίπου ένα δίμηνο. Η οικογένεια το περισυνέλεξε προκειμένου να το φροντίσει μέχρι να βρεθεί κάποιος ανάδοχος για υιοθεσία και το είχε δεμένο στον χώρο όπου έγινε η τραγωδία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά κατέληξε.

