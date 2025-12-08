Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε σήμερα (8/12) την απόφαση που ορίζει τις αποζημιώσεις για την Φρόσω Κυριάκου και την Μίνα Αρναούτη, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο όπου στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι δύο γυναίκες θα λάβουν πολύ λιγότερα ποσά από αυτά που ζητούσαν: συγκεκριμένα, η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

Στην απόφασή του, το Εφετείο αναγνωρίζει πως οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ωστόσο αναγνωρίζει και συνυπαιτιότητα 50% στις δύο γυναίκες, γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης. Παράλληλα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο γυναίκες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας -αν και στην πρώτη δίκη, είχε κριθεί ότι η Μίνα Αρναούτη φορούσε.

Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Στο ποινικό σκέλος, η υπόθεση μπήκε οριστικά στο αρχείο, αφού εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς. Ουσιαστικά, με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου κλείνει η υπόθεση Παντελίδη.

Από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη λένε ότι το ποσό που της επιδικάστηκε είναι πολύ μικρό και δεν ανταποκρίνεται στα χρήματα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υγείας ενός πολυτραυματία έπειτα από ένα τόσο σοβαρό τροχαίο (σ.σ. χρειάστηκε 17 χειρουργεία), αλλά και στην ψυχική οδύνη που υπέστη.

Ο τραγουδιστής είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, προσκρούοντας σε προστατευτικές μπάρες. Ο Παντελής Παντελίδης απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Ιωνίας, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ο Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης. Ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο τραγουδιστής ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

