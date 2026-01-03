Ξεκάθαρα ικανοποιημένος από την πτώση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα εμφανίζεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε την νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών, σημειώνοντας ότι το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα για την χώρα.

Σε ανάρτηση του σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει ότι προτεραιότητα στη Βενεζουέλα πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση, με δημοκρατική νομιμοποίηση.

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.»