Η Nestle ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και παρτίδων βρεφικών γαλάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

«Η εθελοντική αυτή ανάκληση αποτελεί προληπτικό μέτρο λόγω της πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus Cereus, σε ένα από τα συστατικά προμηθευτή μας το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω παρτίδες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες αναφορές για οποιαδήποτε ασθένεια που σχετίζεται με την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Ωστόσο, για λόγους αυξημένης προσοχής, η Nestlé αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την εθελοντική ανάκληση σε πλήρη εναρμόνιση με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε, και κατόπιν ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Nestle Ελλάς όπου είναι αναρτημένη η πλήρης λίστα των προϊόντων.

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα εδώ

Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν γίνει από παραρτήματα της εταιρείας και σε άλλες χώρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

As a precautionary measure, Nestlé is voluntarily recalling specific batches of its SMA infant formula and follow-on formula. This is due to the potential presence of cereulide in the batches concerned. A full list of products and batch numbers can be found here on the images… pic.twitter.com/Qwbt7WsEHI — Nestlé UK & Ireland (@NestleUKI) January 5, 2026

Δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς για την επιστροφή των προϊόντων στη Nestle

Επίσης, τονίζεται ότι οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν για επιστροφή χρημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς.

Η γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας είναι στη διάθεσή τους στα τηλέφωνα 8001168068 (χωρίς χρέωση από σταθερό) και 210 6844824 (με χρέωση από κινητό και σταθερό), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.

in.gr