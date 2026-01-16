Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις τρεις φρεγάτες τύπου Belharra που εντάσσονται στον στόλο του Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, με σαφές επιχειρησιακό αποτύπωμα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN, η οποία ναυπηγήθηκε από τη Naval Group και βρίσκεται πλέον στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, εκεί όπου χθες έγινε η υποδοχή της από την πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μητσοτάκης: Η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της νέας φρεγάτας στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. «Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν. Όπως είπε, στόχος είναι η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της «ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και προσωπικό πολιτικό στίγμα στη στιγμή, σημειώνοντας ότι χρέος κάθε κυβέρνησης είναι να παραδώσει μια χώρα πιο ασφαλή από αυτή που παρέλαβε. «Καλοτάξιδος ο “Κίμων” και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra», ανέφερε, συνδέοντας την τελετή με τη συνέχεια του εξοπλιστικού προγράμματος.

Δένδιας: «Μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και για την πατρίδα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα «μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και για την πατρίδα». Υπογράμμισε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι, χωρίς υπερβολή, «η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» και ότι η αποστολή της είναι ξεκάθαρη: η διασφάλιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της Ατζέντας 2030, σε ένα μοντέλο που βασίζεται στη γνώση, στη διαλειτουργικότητα και στην ταχύτατη επεξεργασία πληροφοριών.

Μετά τη φρεγάτα «Κίμων» θα ακολουθήσουν οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Οι νέες αυτές μονάδες δεν ενισχύουν απλώς αριθμητικά τον Στόλο, αλλά εισάγουν ένα διαφορετικό επιχειρησιακό δόγμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού περιβάλλοντος, όπως είναι το Αιγαίο.

Ψηφιακό πλοίο νέας γενιάς

Η «Κίμων» έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων. Με μήκος περίπου 122 μέτρα και εκτόπισμα που αγγίζει τους 4.500 τόνους, συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με μειωμένο λειτουργικό αποτύπωμα. Το πλήρωμά της κυμαίνεται μεταξύ 120 και 130 ατόμων, στοιχείο που αντανακλά τον υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης των συστημάτων της.

Η μέγιστη ταχύτητα, άνω των 27 κόμβων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ακουστική υπογραφή, καθιστά τη φρεγάτα κατάλληλη τόσο για επιχειρήσεις υψηλής έντασης όσο και για αποστολές επιτήρησηςκαι αποτροπής.

Αισθητήρες που «βλέπουν» μακριά

Κεντρικό ρόλο στις δυνατότητες της «Κίμων» διαδραματίζουν οι αισθητήρες της. Το ραντάρ Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο ολοκληρωμένο ιστό PSIM, προσφέρει ταυτόχρονη επιτήρηση αέρα και επιφάνειας σε μεγάλες αποστάσεις, επιτρέποντας την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματική εμπλοκή πολλαπλών απειλών.

Παράλληλα, το συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 ενισχύει καθοριστικά τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του πλοίου. Η δυνατότητα εντοπισμού υποβρυχίων σε μεγάλες αποστάσεις προσδίδει στο Πολεμικό Ναυτικό ένα σαφές πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε περιοχές με σύνθετη γεωγραφία και αυξημένη υποβρύχια δραστηριότητα, όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος.

Βαρύς οπλισμός και αεράμυνα περιοχής

Ο οπλισμός της «Κίμων» αποτελεί ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα. Οι κάθετοι εκτοξευτές A50 Sylver για πυραύλους Aster 30 προσφέρουν, για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα, δυνατότητα αεράμυνας περιοχής. Αυτό μεταφράζεται σε μια ευρεία «ομπρέλα» προστασίας που μπορεί να καλύψει ομάδες πλοίων, κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες ή νησιωτικά συμπλέγματα.

Στον επιθετικό ρόλο, οι πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C προσδίδουν δυνατότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ το σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM ενισχύει την προστασία του πλοίου απέναντι σε απειλές μικρής απόστασης. Το οπλικό σύστημα συμπληρώνεται από τορπίλες MU90, ενισχύοντας περαιτέρω το ανθυποβρυχιακό σκέλος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

• Μήκος: περίπου 122 μέτρα

• Εκτόπισμα: περίπου 4.500 τόνοι

• Πλήρωμα: 120–130 άτομα

• Πρόωση: συνδυασμός ντιζελοκινητήρων και ηλεκτρικής πρόωσης, με έμφαση στη χαμηλή ακουστική υπογραφή

• Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβων

Αισθητήρες και σύστημα μάχης

• Ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)

• Σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, που προσδίδουν ισχυρό ανθυποβρυχιακό αποτύπωμα

• Πλήρως δικτυοκεντρικό σύστημα μάχης, σχεδιασμένο για ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απειλών

Οπλισμός

• Εκτοξευτές VLS A50 Sylver για βλήματα Aster 30, παρέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής

• Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C

• Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM

• Τορπίλες MU90

• Δυνατότητα επιχειρήσεων με ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας

