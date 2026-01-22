Tα λεπτά μετά τον τραγικό εγκλωβισμό 56χρονης κάτω από αυτοκίνητο στην Άνω Γλυφάδα, όπου την παρέσυρε ο χείμαρρος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, καταγράφουν βίντεο – ντοκουμέντο.

Σε βίντεο καταγράφονται οι γείτονες της γυναίκας να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν, δυστυχώς χωρίς επιτυχία.

Ένας άνδρας παραμένει στο σημείο και επιχειρεί ανεπιτυχώς να την τραβήξει την ώρα που στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου, η οποία έχει μετατραπεί σε ποτάμι, φτάνει ένα όχημα της Πυροσβεστικής για να σώσει την ατυχή γυναίκα.

Την ίδια ώρα σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των κατοίκων της Άνω Γλυφάδας για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την 56χρονη η οποία παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Όπως λένε οι άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν την ατυχή γυναίκα, όταν «σφηνώθηκε» κάτω από το ΙΧ ήταν ακόμα ζωντανή αλλά δεν μπορούσε να βγάλει το κεφάλι της από το νερό με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να πνιγεί…

Η μητέρα του νεαρού ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μιλά για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα.

«Άκουσα φωνές απ’ έξω, ‘τη γυναίκα, τη γυναίκα’. Είχε βγει ήδη ο άνδρας μου και προσπάθησαν με τους γείτονες να την απεγκλωβίσουν γιατί είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Από ό,τι μου είπε ο άνδρας μου εκείνη τη στιγμή ζούσε ακόμα γιατί έκανε κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο. Είχε πιαστεί η μπλούζα της… Από ό,τι λέει ο σύζυγος μάλλον πνίγηκε. Για κάποια δευτερόλεπτα ήταν στη ζωή αλλά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική είχε τελειώσει η γυναίκα».

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μίλησε για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα.

«Άκουσα φωνές, ενημέρωσα τον πατέρα μου και βγήκε έξω. Οι γείτονες φώναζαν “κάποιος την κοπέλα!”», είπε περιγράφοντας όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ.

Όπως είπε ο νεαρός, στη συνέχεια ενημέρωσε και τον μεγάλο του αδερφό ο οποίος βγήκε έξω για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό. «Μαζεύονταν και άλλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν», είπε.

Ο νεαρός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου εξήγησε επίσης ότι ο πατέρας του ο οποίο βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι αρχικά η γυναίκα κουνιόταν, ωστόσο όπως είπε στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της, καθώς το κεφάλι της βρισκόταν μέσα στο νερό, ενώ είχαν συσσωρευθεί και πολλές πέτρες στο σημείο.

protothema.gr