Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Λίγες ώρες πριν, η Ισπανία -μετά τις Αυστραλία, Γαλλία και Πορτογαλία– ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών θεσπίζοντας νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των μέσων προσωπικά υπεύθυνους για τις εκφράσεις μίσους στις πλατφόρμες τους.

Τι ανέφερε ο Μητσοτάκης για την απαγόρευση των social media

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2025, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι η απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών έχει τεθεί στο τραπέζι των κυβερνητικών επιλογών.

Συγκεκριμένα, σε εκδήλωση με τίτλο «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και «την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης», σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους. «Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνεται και στη σχέση των παιδιών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές όχι μόνο μη αποδεκτές αλλά και καταστροφικές;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταλάβουν ποιος θέτει τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα από την ευαλωτότητα των παιδιών μας».

