Στο ΑΤ Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Oπως μετέδωσε η ΕΡΤ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα δεν απάντησε στα ερωτήματα γιατί δεν έκανε κάτι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για μυρωδιά αερίου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα μεταφέρθηκε στο ΑΤ Τρικάλων όπου θα κρατηθεί μέχρι την απολογία του.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα είχε συλληφθεί από στελέχη της Πυροσβεστικής που πήγαν στο εργοστάσιο και του πέρασαν χειροπέδες.

Η εξέλιξη της νέας συλληψής του ήρθε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του, όπως και των άλλων δύο ατόμων που είχαν συλληφθεί και αρχικά, για την έκρηξη και την πυρκαγιά, ύστερα από τα νέα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα είναι έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Mετατράπηκε δηλαδή σε κακούργημα.

Η ΕΡΤ νωρίτερα μετέδωσε βίντεο με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα και τη μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο:

iefimerida.gr