Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Ήπειρο.

Η σεισμική δόνηση οδήγησε πολλούς πολίτες να βγουν από τα σπίτια τους και να συγκεντρωθούν στους δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος και, όπως συμβαίνει σε σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου.

Την ίδια ώρα, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι έπεσαν βράχοι στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιονίου όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μέχρι και την Πάτρα.

protothema.gr