Δριμεία επίθεση σε όσους, όπως είπε, τροφοδοτούν ένα τοξικό πολιτικό κλίμα με προσωπικές επιθέσεις και ακραίους χαρακτηρισμούς, που «μπορούν να μετατραπούν σε σφαίρες και να οδηγήσουν σε μια ζούγκλα αθλιότητας», εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, με αφορμή και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργος Μυλωνάκης.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε την οικογένεια μου για να τη διαλύσει και να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ η οικογένεια μου. η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ» χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα»

Η σχετική ομιλία Μητσοτάκη:

Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα. Δολοφονικός βούρκος που πνίγει την αξιοπρέπεια. Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας που εμποδίζει την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από δύο εβδομάδες το Documento κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο για τον Μυλωνάκη. Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύθηκε. Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το απέδειξε με ανάρτηση που έκανε. Όμως έχετε αναρωτηθεί εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του. Το ίδιο το Ντοκουμέντο που πυροβολούσε την οικογένεια μου για να τη διαλύσει και να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ η οικογένεια μου. η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ γιατί μέρα-νύχτα συνδράμει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής αλλά κυρίως γιατί σήμερα η δράση υπό τη νέα της δομή έχει σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον. Οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν αν έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές γιατί αυτή είναι η αποστολή τοςυ. Απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα. Αυτό δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί