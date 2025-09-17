Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται πως παρατείνει τις διακοπές της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κίμωλο, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Παπαρίζου μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες από το νησί μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσο που αξιοποιεί συχνά για να διατηρεί άμεση επαφή με το κοινό της.

Στη δημοσίευσή της, η Έλενα Παπαρίζου ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παραλία. Σε αυτές, εμφανίζεται με το μπικίνι της να ποζάρει μπροστά στη θάλασσα, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα φωτογραφήθηκε μέσα στο νερό, ξαπλωμένη σε ένα σωσίβιο.

«Αγαπώ την Κίμωλο», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, αποδεικνύοντας έτσι πόσο καλά περνάει κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί.

Δείτε φωτογραφίες

