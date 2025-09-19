Στα 95 του χρόνια, ο Κλιντ Ίστγουντ παραμένει σύμβολο του Χόλιγουντ, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης. Ο Κάμερον Κρόου, σκηνοθέτης και στενός του συνάδελφος, αποκάλυψε πρόσφατα ότι σε μια παλαιότερη συζήτηση ο βραβευμένος με Όσκαρ θρύλος μίλησε για έναν σταρ που, κατά την άποψή του, θα παραμείνει αξέχαστος και μετά από έναν αιώνα.

«Σε εκατό χρόνια θα μιλούν για τον Τομ Κρουζ»

Μιλώντας στους New York Times, ο Κρόου θυμήθηκε: «Θα σου πω ένα μικρό πράγμα: έχω τον ίδιο δικηγόρο με τον Κλιντ Ίστγουντ, και με είχε καλέσει σε ένα δείπνο. Με έβαλε να καθίσω δίπλα στον Κλιντ Ίστγουντ, κι ήμουν τόσο αγχωμένος. Τι να πεις στον Κλιντ Ίστγουντ; Οπότε κάθομαι εκεί, και ο Κλιντ Ίστγουντ σκύβει και μου λέει: “Τομ Κρουζ”. Και του απαντώ: “Ω, φίλε, ο Τομ Κρουζ. Λατρεύω να δουλεύω με τον Τομ Κρουζ”. Και μου λέει: “Σε εκατό χρόνια από τώρα, θα κοιτάξουν πίσω – αυτή είναι η καριέρα, η καριέρα του Τομ Κρουζ”».

Ο Κρόου πρόσθεσε: «Αυτή είναι η καριέρα που αξίζει να παρακολουθεί κανείς. Όταν όλα ξεθωριάσουν και μετατραπούν σε απλές δηλώσεις για το τι συνέβη σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, θα διαβάζεις το όνομα του Τομ Κρουζ… Ελπίζω να κάνω άλλη μια ταινία με τον Τομ. Θα ήθελα πολύ να αποτελέσω μέρος αυτής της επόμενης φάσης».

Ο Κρόου έχει συνεργαστεί με τον Τομ Κρουζ στις ταινίες «Jerry Maguire» και «Vanilla Sky», ενώ ο Ίστγουντ δεν έχει δουλέψει ποτέ μαζί του.

Ο Τομ Κρουζ

Το ανεκπλήρωτο σχέδιο συνεργασίας

Πριν από λίγα χρόνια, ο Ίστγουντ σχεδίαζε να σκηνοθετήσει το «A Star Is Born», ελπίζοντας ότι ο Κρουζ θα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στη Μπιγιονσέ. Αν και το σχέδιο δεν προχώρησε, ο βετεράνος σκηνοθέτης αναγνωρίζει τη σκηνική παρουσία και τη χαρισματική δύναμη του σταρ, που λίγοι ηθοποιοί καταφέρνουν να αποκτήσουν.

Ο Τομ Κρουζ στο Mission Impossible

Η επόμενη φάση του Τομ Κρουζ

Ο Κρόου εκτιμά ότι ο Κρουζ μπορεί να αφήνει πίσω του τις ταινίες δράσης, προκειμένου να στραφεί σε πιο χαρακτηροκεντρικούς ρόλους. Η επόμενη ταινία του, ήδη ολοκληρωμένη, έχει σκηνοθετηθεί από τον Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, σηματοδοτώντας –όπως φαίνεται– μια επιστροφή στη “φάση των auteurs” της καριέρας του.

Στις τέσσερις δεκαετίες της διαδρομής του, ο Κρουζ έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες: Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Πολ Τόμας Άντερσον, Μάρτιν Σκορσέζε, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μάικλ Μαν, Μπράιαν ντε Πάλμα, Ρίντλεϊ Σκοτ, Μπάρι Λέβινσον, Όλιβερ Στόουν, Ρομπ Ράινερ, Σίντνεϊ Πόλακ, Ρον Χάουαρντ, Νιλ Τζόρνταν και Τζον Γου.

Ενώ παλαιότερα απολάμβανε τη συνεργασία με αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς, την τελευταία δεκαετία έχει επικεντρωθεί στις ταινίες με τον σεναριογράφο/σκηνοθέτη Κρίστοφερ ΜακΚουάρι.

