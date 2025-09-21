Η Intervision, η ρωσική απάντηση στη Eurovision, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα, με τον Βιετναμέζο τραγουδιστή Ντουκ Φουκ να κατακτά την πρώτη θέση για το Βιετνάμ. Ωστόσο, η ελληνικής καταγωγής Vassy δεν ανέβηκε στη σκηνή για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η συμμετοχή της ακυρώθηκε έπειτα από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Vassy, με πραγματικό όνομα Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Στην επίσημη ιστοσελίδα της χαρακτηρίζεται ως «μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές» της ηλεκτρονικής dance μουσικής.

Η διεθνής της καταξίωση ήρθε με μεγάλες συνεργασίες. Το τραγούδι «Bad» με τον David Guetta και τους Showtek ξεπέρασε τα 2 δισ. streams, ενώ το «Secrets» με τον Tiësto και τον KSHMR ανέβηκε στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 30 χώρες. Συνολικά έχει οκτώ singles στο Νο. 1 του Billboard και 17 πλατινένιες διακρίσεις. Το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το EDMA ICON Award, επισφραγίζοντας την πρωτοποριακή της πορεία στη μουσική σκηνή.

Η μουσική της έχει ακουστεί σε ταινίες όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Frozen» της Disney, σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Grey’s Anatomy» του ABC, αλλά και σε καμπάνιες διεθνών brands όπως η «Victoria’s Secret» και η «Nike».

Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Vassy δραστηριοποιείται ενεργά και στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς. Στηρίζει οργανισμούς όπως οι Playground of Dreams, Carers Australia και Best Buddies, ενώ είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8 για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

protothema.gr / Ιωάννα Μαρίνου