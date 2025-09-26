Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε ότι στην αρχή της καριέρας του ένας ατζέντης τού είχε προτείνει να αλλάξει το όνομά του επειδή θεωρούσε πως ήταν «πολύ εθνοτικό». Ο 50χρονος ηθοποιός μίλησε στο podcast των Τράβις και Τζέισον Κέλσι, λέγοντας ότι του πρότειναν να συστήνεται ως «Λένι Γουίλιαμς».

Ο ατζέντης είχε βασιστεί στο μεσαίο όνομα του Ντι Κάπριο, Βίλχελμ, το οποίο παραποίησε προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο, πιο «ουδέτερο» επώνυμο. Όπως είπε ο ηθοποιός, ο πατέρας του αντέδρασε έντονα βλέποντας μια φωτογραφία του γιου του με το ψεύτικο όνομα. «Την έσκισε και είπε “μόνο πάνω από το πτώμα μου”», ανέφερε ο Ντι Κάπριο.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο, ο οποίος αποκάλυψε ότι και σε εκείνον είχαν προτείνει αλλαγή ονόματος, σε «Μπένι Ντελ».

Ο Ντι Κάπριο θυμήθηκε επίσης απογοητεύσεις από οντισιόν στις οποίες δεν είχε επιλεγεί. Οι παρουσιαστές σχολίασαν ότι όσοι τον απέρριψαν πιθανότατα θα το έχουν μετανιώσει σήμερα.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 14 ετών, συμμετέχοντας αρχικά σε διαφημίσεις. Τη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκε στη σειρά Growing Pains και απέσπασε ευρύτερη προσοχή με την ταινία This Boy’s Life.

