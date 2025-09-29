Την ψυχραιμία τους έχασαν οι θεατές σε μουσικό φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη, όταν η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ κατέρρευσε ξαφνικά πάνω στη σκηνή, με αρκετούς παρευρισκόμενους να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Γιανγκ φαίνεται αρχικά να δυσκολεύεται να συνεχίσει το τραγούδι της, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με κάποιον εκτός σκηνής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει τις αισθήσεις της και σωριάζεται προς τα πίσω, πέφτοντας με την πλάτη στο δάπεδο της σκηνής.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW September 28, 2025

Μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο φεστιβάλ All Things Go, το Σάββατο, η νεαρή τραγουδίστρια επιχείρησε να καθησυχάσει τους φίλους της με μήνυμά της στο Instagram στο οποίο έγραψε «γεια, για όλους όσοι με είδαν σήμερα στο All Things Go, είμαι καλά τώρα, σας ευχαριστώ για τη στήριξη, Λόλα».

Η Γιανκ κατέρρευσε ενώ τραγουδούσε το Conceited from από τον δεύτερο δίσκο της, με διασώστες να την απομακρύνουν από τη σκηνή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η ίδια είχε πει από μικροφώνου ότι «είχα δύσκολες ημέρες. Κάποιες φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κατι, σήμερα ξύπνησα και αποφάσισα να έρθω εδώ και ήθελα να είμαι κουλ… κάποιες φορές η ζωή σου φέρνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα».

Μετά το επεισόδιο η 24χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την εμφάνισή της στην Ουάσινγκτον ενώ την περασμένη Παρασκευή είχε ακυρώσει εμφάνιση στο Νιού Τζέρσεϊ.

protothema.gr