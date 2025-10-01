Σε νέα δικαστική διαμάχη βρίσκονται η Μαργκερίτα Ανιέλι και ο γιος της, Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Ferrari και της Stellantis, μετά την παρουσίαση χειρόγραφης τροποποίησης της διαθήκης του αείμνηστου Τζάνι Ανιέλι. Το σημείωμα, το οποίο κατατέθηκε σε δικαστήριο του Τορίνο, ενδέχεται να επηρεάσει τον έλεγχο της επενδυτικής εταιρείας Exor, που κατέχει τη Ferrari και είναι βασικός μέτοχος της Stellantis, σύμφωνα με το Reuters.

Η οικογενειακή εταιρεία Dicembre ανήκει στον Έλκαν και στα αδέλφια του, Γκινέβρα και Λάπο, παιδιά της Μαργκερίτα από τον πρώτο της γάμο. Η Μαργκερίτα Ανιέλι βρίσκεται σε πολυετή διαμάχη με τους γιους της για την περιουσία του πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2003.

Το χειρόγραφο σημείωμα, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998, φέρεται να προβλέπει ότι το 25% των μετοχών της Dicembre έπρεπε να εκχωρηθεί στον γιο του Τζάνι Ανιέλι, Εντοάρντο, που πέθανε το 2000. Ωστόσο, προηγούμενο έγγραφο του 1996 ανέφερε ότι η συμμετοχή θα μεταβιβαζόταν στον Τζον Έλκαν, κάτι που τελικά συνέβη. Οι δικηγόροι του Έλκαν τονίζουν ότι το έγγραφο δεν αλλάζει τις συμφωνίες που οριστικοποιήθηκαν το 2004 σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας.

Η διαμάχη συνδέεται και με ποινική έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τον Έλκαν να αποδέχεται ποινή ενός έτους κοινωφελούς εργασίας.

Μετά τον θάνατο του Τζάνι Ανιέλι, η χήρα του, Μαρέλα, δώρισε στον Έλκαν ποσοστό 25,37% στη Dicembre, δίνοντάς του την πλειοψηφία. Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα υποστηρίζουν ότι εκείνη και η μητέρα της θα έπρεπε να είχαν διατηρήσει τις μετοχές που είχαν προβλεφθεί για τον Εντοάρντο. Παρά το γεγονός ότι η Μαργκερίτα Ανιέλι κληρονόμησε περιουσία αξίας 1,2 δισ. ευρώ, διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο για τα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της.

Οι δικηγόροι του Έλκαν υπενθυμίζουν ότι με τον διακανονισμό του Φεβρουαρίου 2004 η μητέρα του αποχώρησε οριστικά από τη Dicembre.

