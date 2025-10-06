Μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες. Το ζευγάρι, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, ετοιμάζεται να παντρευτεί, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να προχωρά σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην προσωπική του ζωή.

Η ημερομηνία του γάμου παραμένει άγνωστη, ωστόσο δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο γάμος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μετά τη συμμετοχή του Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο γάμος θεωρείται πιθανό να σηματοδοτήσει το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, αποτελώντας ένα εντυπωσιακό φινάλε στην πορεία του.

Αστρονομικό το κόστος της τελετής

Το κόστος του γάμου εκτιμάται πως θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες λεπτομέρειες, πιθανές τοποθεσίες για την τελετή είναι η γενέτειρα του Ρονάλντο, Μαδέρα, ή η Ισπανία, όπου έχει ζήσει και αγωνιστεί στο παρελθόν.

"Yes I do. In this and in all my lives."



Georgina Rodríguez shared her engagement ring with Cristiano Ronaldo 😍💎



That diamond 🥶

Η λίστα των καλεσμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, ο Ρονάλντο σκοπεύει να καλέσει στον γάμο του κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως τον Λιονέλ Μέσι, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον Ράφα Ναδάλ, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς και πρώην συμπαίκτες του από Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους.

💍 The value of Georgina's engagement ring, which was presented to her by the Cristiano Ronaldo, is estimated at more than $3 Million. 😳

Το δαχτυλίδι που δεν είναι αρραβώνων

Εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι το δαχτυλίδι που χάρισε ο Ρονάλντο στη Χεορχίνα δεν πρόκειται για δαχτυλίδι αρραβώνων. Σύμφωνα με την ειδικό κοσμημάτων Χουάνα Γκαρσία Σάντσες, το κόσμημα ανήκει στην κατηγορία των «δαχτυλιδιών κοκτέιλ», τα οποία χαρακτηρίζονται από το εντυπωσιακό τους μέγεθος και σχεδιάζονται για περιστάσεις και όχι για καθημερινή χρήση, όπως τα παραδοσιακά δαχτυλίδια αρραβώνων.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο και οι ρήτρες

Η οικονομική διάσταση της σχέσης του ζευγαριού δεν παραμελείται. Σύμφωνα με πορτογαλικά και ισπανικά μέσα, ο Ρονάλντο έχει προνοήσει για την περίπτωση χωρισμού, υπογράφοντας συμβόλαιο που προβλέπει σειρά οικονομικών αποζημιώσεων προς τη Χεορχίνα.

💍💰 Contrat de mariage de Cristiano Ronaldo & Georgina :



– 121 000 $ d’allocation mensuelle

– 5,6 M$ en biens immobiliers

– 110 000 $/mois de pension à vie

– 500 000 $/mois pour les enfants

– 2 M$/an pour maintenir son train de vie

– 2 voitures de luxe

– Vols privés couverts

— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 21, 2025

Σε περίπτωση χωρισμού, εκείνη θα λάβει πάνω από 100.000 ευρώ τον μήνα εφ’ όρου ζωής, ενώ θα διατηρήσει τη βίλα στο «La Finca» στη Μαδρίτη, αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται ετήσιο εισόδημα 2 εκατομμυρίων δολαρίων, πρόσβαση στην πολυτελή συλλογή αυτοκινήτων του Ρονάλντο, ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και αποζημίωση έως και 50 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση επίσημου διαζυγίου.

