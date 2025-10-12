Μια νέα και έντονη φάση της πολύχρονης κληρονομικής διαμάχης στην οικογένεια Ανιέλι φαίνεται να ξεκινά, με αφορμή ένα άγνωστο σημείωμα του πατριάρχη Τζάνι Ανιέλι από το 1998, το οποίο –σύμφωνα με την κόρη του Μαργκερίτα Ανιέλι ντε Πάλεν– αποτελεί προσχέδιο διαθήκης που ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Η Μαργκερίτα, 69 ετών, υποστηρίζει ότι το έγγραφο αυτό αποδεικνύει πως ο πατέρας της σκόπευε να της αφήσει το 25% της οικογενειακής περιουσίας, μέσω μεριδίου στην εταιρεία Dicembre, πρόδρομο της σημερινής Exor, του ομίλου που ελέγχει συμμετοχές στη Stellantis, τη Ferrari και άλλες εταιρείες. Υπονοεί επίσης ότι το χειρόγραφο εξαφανίστηκε εσκεμμένα, κατηγορώντας τα τρία παιδιά της –τον Τζον, τον Λάπο και την Τζινέβρα Ελκαν– για απόκρυψη του εγγράφου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, η περιουσία της δυναστείας Ανιέλι υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ, ενώ η αξία της Exor φθάνει τα 60 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το 2004 η Μαργκερίτα είχε δεχτεί συμβιβασμό ύψους 1,2 δισ. ευρώ για να παραιτηθεί από περαιτέρω αξιώσεις, τώρα δηλώνει αποφασισμένη να επανεξετάσει νομικά τη συμφωνία, επικαλούμενη το «ανατρεπτικό» αυτό ντοκουμέντο.

Ο Τζον Ελκαν, ο ισχυρός άνδρας της οικογένειας και επικεφαλής της Stellantis και της Ferrari, θεωρείται ο κύριος αντίπαλος της μητέρας του. Από το 2004 ηγείται της Exor, με την οποία ελέγχει συμμετοχές σε παγκόσμιους κολοσσούς όπως η FIAT, το Economist και η Juventus. Το περιβάλλον του απορρίπτει τη σημασία του χειρόγραφου, χαρακτηρίζοντάς το «παλιόχαρτο χωρίς νομική αξία». Αντίθετα, οι δικηγόροι της Μαργκερίτα θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η σύγκρουση αναζωπυρώνει μια ιστορία ενδοοικογενειακής διχόνοιας που κρατά πάνω από 20 χρόνια, από τον θάνατο του Τζάνι Ανιέλι το 2003. Έκτοτε, η Μαργκερίτα έχει προσφύγει επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από τα παιδιά της και τη μητέρα της, ενώ τα αδέλφια Ελκαν έχουν κατηγορηθεί για φορολογικές παραβάσεις και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Το 2023 τα παιδιά της ήρθαν σε συμβιβασμό με το ιταλικό κράτος, καταβάλλοντας 183 εκατ. ευρώ για φορολογικές παραλείψεις σχετικά με την περιουσία του παππού τους. Παρότι δηλώνουν αθώοι, δέχτηκαν να προσφέρουν κοινωνικό έργο, γεγονός που, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, φαίνεται να ικανοποιεί την επιμονή της Μαργκερίτα να δικαιωθεί ηθικά.

Η υπόθεση, που συνδυάζει κληρονομικά, επιχειρηματικά και προσωπικά πάθη, παραμένει σε εξέλιξη, με τους παρατηρητές να εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέο δικαστικό κύκλο γύρω από την περιουσία της πιο εμβληματικής επιχειρηματικής οικογένειας της Ιταλίας.

