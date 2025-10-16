Τέλος στην σχέση τους φέρεται να έβαλαν οι Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας, ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με πηγή της βρετανικής Sun, «η σπίθα» ανάμεσά τους είχε σβήσει και συνειδητοποίησαν ότι ταιριάζουν καλύτερα ως φίλοι. «Η σπίθα ανάμεσά τους είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου και έχουν φερθεί και οι δύο πολύ ώριμα σχετικά με αυτό», δήλωσε η πηγή. «Ο Τομ και η Άνα πέρασαν καλά μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι έχει τελειώσει», ανέφερε επίσης η πηγή. «Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν βγαίνουν πια μαζί».

«Απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσουν μακριά και ότι είναι καλύτερα ως φίλοι», συνέχισε η πηγή.

Η σχέση του Τομ Κρουζ με την Άνα ντε Άρμας

Οι φήμες για τη σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησαν τον περασμένο Φλεβάρη, όταν ο 63χρονος σταρ του Top Gun και η 37χρονη Κουβανή εθεάθησαν σε ρομαντικό δείπνο στο Λονδίνο. Οι ρομαντικές έξοδοι συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο έκαναν διακοπές στην Ισπανία και πήγαν μαζί σε συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley. Αν και δεν είχαν μιλήσει μέχρι τότε δημόσια για τη σχέση τους, φωτογραφίες τους να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Βερμόντ επιβεβαίωσαν τις φήμες.

