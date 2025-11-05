Στο νέο του βιβλίο «Wings: The story of a Band on the Run», ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τη διάλυση των Beatles, το 1970, ενώ ο 83χρονος μουσικός εξομολογείται πως ένιωθε νεκρός.

Την εξομολόγηση αυτή την έκανε σχολιάζοντας τη φήμη που είχε κυκλοφορήσει το 1966 και τον ήθελε να έχει φύγει από τη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τη φημολογία της εποχής, το συγκρότημα είχε κρατήσει μυστικό τον υποτιθέμενο θάνατό του και είχε καλύψει το κενό με έναν σωσία του.

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian, ο ΜακΚάρτνεϊ θυμάται ότι είχε αστειευτεί με την τότε σύζυγό του, Λίντα, λέγοντας: «Πώς είναι δυνατόν να είμαι νεκρός;». Παρ’ όλα αυτά, ο μουσικός εκμυστηρεύεται ότι, εκ των υστέρων, ένιωσε πως οι φήμες που είχαν φουντώσει μπορεί να ήταν πιο ακριβείς απ’ όσο έμοιαζαν τότε.

«Με τόσους τρόπους, ήμουν νεκρός. Ένας 27χρονος που επρόκειτο να γίνει πρώην μέλος των Beatles, που πνιγόταν σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών καβγάδων που του ρουφούσαν την ενέργεια, και χρειαζόταν ένα ολοκληρωτικό restart στη ζωή του», γράφει, προσθέτοντας ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει πέρα από την «καταπληκτική δεκαετία» που είχε περάσει με τα θρυλικά «σκαθάρια».

Όσον αφορά στις νομικές διαμάχες, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε μηνύσει τους Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ το 1970, σε μια προσπάθεια να διαλυθεί η εταιρική τους σχέση, καθώς δεν ήθελε ο μάνατζερ Άλεν Κλάιν να έχει τον έλεγχο των οικονομικών τους. Ένας δικαστής τελικά δικαίωσε τον ΜακΚάρτνεϊ, και ο ίδιος είχε πει στο British GQ το 2020 ότι το να μηνύσει το συγκρότημα ήταν «ο μόνος τρόπος για να σώσω τους Beatles και την Apple».

Τρία χρόνια πριν τη διάλυση των Beatles, ο ΜακΚάρτνεϊ είχε αγοράσει ένα αγρόκτημα με πρόβατα στη Σκωτία, και όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, το είδε ως μια καλή απόδραση από το Λονδίνο. Στο βιβλίο περιγράφει τον χρόνο που πέρασε εκεί με την οικογένειά του ως μια «άγρια περιπέτεια», κατά τη διάρκεια της οποίας άνθισαν μέσα στην «απομόνωση» του τόπου». «Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσα ελεύθερος, να ηγούμαι και να κατευθύνω ξαφνικά τη ζωή μου», αναφέρει ο διάσημος μουσικός.

