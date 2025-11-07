Η Αντιγόνη Μπάξτον δήλωσε ότι είναι έτοιμη να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, εκφράζοντας πως στόχος της μέσα από τη συμμετοχή της είναι να κάνει τη χώρα περήφανη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ, η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια θα διαγνωστεί στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε για την πρόκρισή της, οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο «Super Κατερίνα», η Buxton εξέφρασε τα συναισθήματά της για τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026: «Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή και το έχω κάνει manifest. Πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία, βάζω το κερί μου και λέω την προσευχή μου. Το είχα ζητήσει από τον θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω να κάνω την Κύπρο υπερήφανη. Δεν είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ νωρίς».



Δείτε το βίντεο

Όσο για τον ανταγωνισμό, η τραγουδίστρια δήλωσε έτοιμη να εκπροσωπήσει την Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν νιώθει άγχος:

«Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι το τραγούδι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις. Δεν φοβάμαι, είναι ένα διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, νιώθω καλή ενέργεια».



Ποια είναι η Αντιγόνη Μπάξτον

Η Αντιγόνη Μπάξτον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες. Το όνομά της προέρχεται από τη γιαγιά της, ενώ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η Αντιγόνη έχει αναπτύξει έναν πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτιστικά της στοιχεία με τις αστικές μουσικές επιρροές: τη μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».