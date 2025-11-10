Η Στέλλα Γεωργιάδου βρίσκεται στις Φιλιππίνες, όπου επικρατούν ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του υπερτυφώνα Φουνγκ-Γουόνγκ. Ένα άτομο πνίγηκε στην επαρχία Καταντουάνες, ενώ σύμφωνα με το Reuters, μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στα ερείπια κατεστραμμένης κατοικίας στην πόλη Κατμπαλόγκαν.

Περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω των ισχυρών βροχών και των θυελλωδών ανέμων, που πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στέλλα Γεωργιάδου: Περιμένουμε δεύτερο τυφώνα, αναβλήθηκαν οι πτήσεις



Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στις Φιλιππίνες.

«Απρόβλεπτα όλα στις Φιλιππίνες. Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα μέσα σε λίγες μέρες. Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις πάλι και είμαστε σε αναμονή», έγραψε χαρακτηριστικά στο story που έκανε.

Μάλιστα, η Στέλλα Γεωργιάδου ανέβασε και φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ελ Νίντο, στο Παλαουάν, πριν την έλευση του υπερτυφώνα, σημειώνοντας ότι «χθες ήταν χαρά Θεού».

iefimerida.gr