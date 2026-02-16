Τουλάχιστον 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 αγνοούνται μετά το πέρασμα του κυκλώνα Γκεζάνι που έπληξε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαδαγασκάρης, πριν από έξι ημέρες, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συνοδευόμενος από ριπές ανέμου που έφθαναν έως τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, ο Γκεζάνι έσπειρε την καταστροφή στην περιοχή της Τοαμασίνα, στο βορειοανατολικό τμήμα του μεγάλου νησιού του Ινδικού ωκεανού. Στις αρχές Φεβρουαρίου, το βορειοδυτικό τμήμα της Μαδαγασκάρής είχε ήδη πληγεί από τον τροπικό κυκλώνα Φίτια, που είχε προκαλέσει τουλάχιστον επτά θύματα και είχε οδηγήσει στον εκτοπισμό περισσότερων από 20.000 ανθρώπων.

Department of Climate Change and Meteorological Services has warned that some districts including Nkhotakota, Salima and Nkhata Bay should expect heavy rainfall in the next 24–36 hours as Cyclone Gezani moves eastwards in Mozambique. Authorities warn of thunderstorms, strong… pic.twitter.com/fBe3coBLX0 February 16, 2026

Τα περισσότερα από τα θύματα του Γκεζάνι καταγράφηκαν στην πόλη Τοαμασίνα, που αριθμεί περίπου 400.000 κατοίκους, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το εθνικό γραφείο διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο γα 43 θανάτους.

Περισσότεροι από 800 κάτοικοι τραυματίστηκαν και 16.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περίπου 25.000 σπίτια καταστράφηκαν και άλλα 27.000 πλημμύρισαν, ενώ περισσότερες από 200 σχολικές τάξεις καταστράφηκαν εν όλω ή εν μέρει.

“The scale of the destruction is really overwhelming.”



In Madagascar’s Toamasina, cyclone Gezani has damaged 80% of the city and left electricity at a mere 5%.https://t.co/kMrjq5bMKH pic.twitter.com/5bF3GmhIvu — UN News (@UN_News_Centre) February 14, 2026

Εικόνες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο το Σαββατοκύριακο δείχνουν δρόμους του κέντρου της Τοαμασίνα να είναι ακόμη πλημμυρισμένοι από λασπώδη νερά και γεμάτοι φερτά υλικά και κλαδιά από δέντρα που ξεριζώθηκαν.

Κάτοικοι στέκονταν στην ουρά για να λάβουν τρόφιμα σε ένα δημοτικό σχολείο που μετατράπηκε σε κέντρο βοήθειας, ενώ υγειονομικοί προχωρούσαν σε τεστ ανίχνευσης ελονοσίας στα παιδιά.

Look at how insane Cyclone Gezani’s outflow was today.



Stretching over 2,000 miles from the warm, tropical waters of Madagascar to the frigid, Antarctic waves of the Heard and McDonald Islands. pic.twitter.com/rhduEu4Wh1 February 16, 2026

Στην κυριακάτικη προσευχή του στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είπε ότι η σκέψη του πηγαίνει στον πληθυσμό της Μαδαγασκάρης «που επλήγη από δύο κυκλώνες στη σειρά».

Την Παρασκευή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα υπογράμμισε την επισφαλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πληθυσμός εκεί: «Η πόλη λειτουργεί με περίπου το 5% του εφοδιασμού της σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν υπάρχει νερό».

Η Κίνα προσέφερε στη Μαδαγασκάρη «βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν», ήτοι 12 εκατομμύρια ευρώ και η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης, διασωστών και πυροσβεστών από τη γαλλική νήσο Λα Ρεϊνιόν, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χλμ.

Ο κυλώνας Γκεζάνι συνέχισε τη διαδρομή του προς τη Μοζαμβίκη: αν και παρέμεινε σε απόσταση περίπου 50 χλμ. από τις ακτές της, προκάλεσε το Σαββατοκύριακο τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και καταστροφές στην περιοχή της Ινιαμπάνε, μιας παράκτιας πόλης 100.000 κατοίκων στο νότιο τμήμα της χώρας.

