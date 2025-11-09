Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενος από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ο ισχυρός κυκλώνας προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή Μπίκολ, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι το φαινόμενο αναμένεται να χτυπήσει τα βόρεια τμήματα της Λουσόν μέσα στις επόμενες ώρες.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος των Φιλιππίνων, κυρίως στην πρωτεύουσα Μανίλα, ενώ σχεδόν 300 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζεται η κρεμαστή γέφυρα της πόλης Καμαλίγκαν, στην επαρχία Καμαρίνες Σουρ, να τραντάζεται μέσα στη σφοδρή κακοκαιρία.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

«Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν γύρω στις 07:00» (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Κύπρου) και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε», δήλωσε στο AFP ο Έντσον Κασαρίνο, κάτοικος του νησιού Καταντουάνες, στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους. «Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο που φυσάει», πρόσθεσε ο 33χρονος.

Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί «απευθείας» από τον Φουνγκ-γουόνγκ, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία. «Αισθάνονται τις συνέπειες του τυφώνα (…) καθώς το μάτι του τυφώνα βρίσκεται εκεί πιο κοντά », εξήγησε ο Αλεχάντρο.

Χθες, Σάββατο, ορισμένοι κάτοικοι έδεναν με σχοινιά στο έδαφος σπίτια, με την ελπίδα πως έτσι δεν θα τα παρασύρουν οι άνεμοι, σύμφωνα με οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο, που επαληθεύτηκε από ανεξάρτητη πηγή από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκκλησία της πόλης Μπιράκ φαίνεται να έχει περικυκλωθεί από τα νερά, η στάθμη των οποίων έχει ανέβει ως τη μέση της εισόδου της.

Νοτιότερα, στο νησί Μιντανάο, προβλήματα προκλήθηκαν χθες στην κυκλοφορία λόγω πλημμυρών που συνδέονται με την αναμενόμενη άφιξη του Φουνγκ-γουόνγκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

UWAN IS COMING. Strong waves smash into the coastline of Dinapigue, Isabela on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (Fung-wong) approaches the landmass of Luzon.



The powerful cyclone is expected to make landfall in Aurora province tonight or early Monday (Nov. 10)… pic.twitter.com/AIjQiwgKPf — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Στην Σορσογκόν, στο νότιο τμήμα του νησιού Λουζόν, κάποιοι κατέφυγαν ήδη από χθες σε εκκλησία, σύμφωνα με ομάδα του AFP.

«Είμαι εδώ επειδή τα κύματα κοντά στο σπίτι μου είναι τεράστια τώρα. Ζω κοντά στην ακτή και οι άνεμοι εκεί είναι τώρα πολύ δυνατοί», είπε μία από αυτούς, η Μαξίν Ντουγκάν.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει «βροχόπτωση 200 χιλιοστών ή περισσότερων» και να προκαλέσει «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνον σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ο Μπενίσον Εσταρέχα, στέλεχος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Είναι πιθανό οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής να πλημμυρίσουν» στη χώρα, σημείωσε.

Ο υπερτυφώνας θα φτάσει στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικές ημέρες μετά τον Καλμάγκι, ο οποίος άφησε πίσω του πάνω από 224 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης, και ήταν ο πιο φονικός τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Η επαρχία Τσεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, είχε τα περισσότερα θύματα. Ωστόσο χθες σταμάτησαν εκεί οι επιχειρήσεις διάσωσης λόγω της αναμενόμενης άφιξης του Φουνγκ-γουόνγκ.

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα συνεργεία μας διάσωσης. Δεν θέλουμε να είναι τα επόμενα θύματα», δήλωσε η Μίρα Ντάβεν, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης στην περιοχή.

Κάθε χρόνο γύρω στις είκοσι τροπικές καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται το πιο βαρύ πλήγμα.

WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province.



Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ολοένα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

protothema.gr