Ο Weeknd προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες δωρεές που έχουν ανακοινωθεί μετά το πέρασμα του φονικού κυκλώνα Melissa, ενισχύοντας τις προσπάθειες ανακούφισης στις πληγείσες περιοχές της Τζαμάικας.

Η δωρεά, ύψους 350.000 δολαρίων, προέρχεται από το XO Humanitarian Fund και κατευθύνεται στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) για την άμεση στήριξη οικογενειών που δοκιμάζονται από τις εκτεταμένες ζημιές και τις επιπτώσεις της καταστροφής.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο Άμπελ Τεσφέι, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, γνωστοποίησε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ότι η δωρεά του θα στηρίξει την επείγουσα δράση του WFP, το οποίο εντείνει τις επιχειρήσεις του για να βοηθήσει έως και 200.000 κατοίκους της Τζαμάικα στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν από την καταστροφή.

Ο κυκλώνας Melissa, κατηγορίας 5, έπληξε το τέλος Οκτωβρίου τα νησιά της Καραϊβικής, αφήνοντας σχεδόν έξι εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με τις συνέπειες. Η Τζαμάικα υπέστη το «μεγαλύτερο πλήγμα» από το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

«Είμαστε ευγνώμονες στον Weeknd για τη γενναιόδωρη στήριξή του στις άμεσες προσπάθειες ανακούφισης του WFP. Η συμπόνια του θα προσφέρει αναγκαία παρηγοριά και ανθεκτικότητα στους κατοίκους της Τζαμάικα καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την κρίση», δήλωσε ο Μπάρον Σίγκαρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του World Food Program USA. Πρόσθεσε ότι σε ανθρωπιστικές καταστροφές το WFP είναι «από τους πρώτους που ανταποκρίνονται παγκοσμίως», τονίζοντας ότι το έργο του γίνεται εφικτό χάρη στη γενναιοδωρία ιδιωτών και διεθνών συνεργατών.

Ο 35χρονος Weeknd τιμήθηκε πρόσφατα και στην πατρίδα του, το Τορόντο. Στις 26 Ιουλίου, ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης έλαβε το «Κλειδί της Πόλης», σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία της δημάρχου Ολίβια Τσάου, νέων από το Boys & Girls Club του West Scarborough και μαθητών από το λύκειο Birchmount Park Collegiate Institute, όπου είχε φοιτήσει.

«Γεννημένος στο Τορόντο, ο Άμπελ “The Weeknd” Τεσφέι εκπροσωπεί το καλύτερο της πόλης μας. Από το Scarborough μέχρι τη διεθνή σκηνή, έχει επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη R&B μουσική ως πολυπλατινένιος καλλιτέχνης, ενώ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για θετικό αντίκτυπο στο Τορόντο και σε όλο τον κόσμο», σημείωσε η Τσάου.

«Είναι τιμή μου», δήλωσε ο καλλιτέχνης. «Είναι ωραίο να είμαι σπίτι. Το Τορόντο είναι το μέρος όπου βρήκα τη φωνή μου, και δεσμεύομαι να βοηθήσω την επόμενη γενιά να βρει τη δική της». Από το 2020, ο The Weeknd έχει προσφέρει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

