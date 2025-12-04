Το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή όπου τον ρυθμό χάρισε ο Αντώνης Ρέμος.

Τα λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, άναψαν και η πόλη γέμισε φως. Κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αλλά και ταξιδιώτες δεν πτοήθηκαν ούτε στιγμή από τη βροχή και απόλαυσαν όλα όσα είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία παρέδωσε τη σκυτάλη στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος γέμισε ενέργεια και συναίσθημα την πόλη.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του ανέβασε την κόρη του στην σκηνή, σε μια πολύ γλυκιά συνύπαρξη.

«Πώς δεν έχεις πάθει πανικό;» ρώτησε η μικρή Ελένη και ο Αντώνης Ρέμος της απάντησε: «Πανικό παθαίνεις όταν υπάρχει μίσος και κακία, όταν υπάρχει αγάπη δεν παθαίνεις πανικό να ξέρεις. Όταν υπάρχει αγάπη, παίρνεις μόνο αγάπη».

Δείτε το βίντεο:

Το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αντώνης Ρέμος στην κόρη του



Ο Αντώνης Ρέμος έχοντας την κόρη του δίπλα της αφιέρωσε το τραγούδι «Ναφθαλίνη».

iefimerida.gr