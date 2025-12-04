Η Κόκο Γκοφ είναι σύμφωνα με το Sportico η αθλήτρια με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο για το 2025.

Η 21χρονη τενίστρια που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης είναι στο Νο1 της σχετικής λίστας με έσοδα της τάξεως των 31 εκατ. δολαρίων.

Από αυτά τα 8 εκατ. δολάρια είναι για τις συμμετοχές της στα τουρνουά της WTA και τα 23 εκατ. δολάρια από τις χορηγίες της. Στη 2η θέση είναι η τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα με 30 εκατ. δολάρια.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έχει κερδίσει 15 εκατ. δολάρια από τα τουρνουά και άλλα τόσα από τις χορηγίες. Στο Νο3 είναι η Πολωνή τενίστρια Ίγκα Σβιόντεκ με 23,1 εκατ. δολάρια και στο Νο4 η σκιέρ Έιλεν Γκου με 23 εκατ. δολάρια.

The 15 top-earning female athletes in 2025 include 10 tennis players, plus a pair of golfers and one each from basketball, gymnastics and skiing. Here are the top 5 👀



Check out the full list here: https://t.co/I30ARcv9hX pic.twitter.com/Mlghvz9gJ6 — Sportico (@Sportico) December 3, 2025

protothema.gr