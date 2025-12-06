Διορία μέχρι την επόμενη Παρασκευή (12/12) έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία, ενώ, σε περίπτωση που δεν το πράξει, σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Τροχαίας δεν δέχθηκαν ότι οδηγούσε άλλος τη Lotus παρόλο που ο πατέρας του τενίστα παρουσιάστηκε στις Αρχές και ανέφερε ότι ήταν αυτός που είχε αναπτύξει ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Ως αποτέλεσμα στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ θα του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα έτος.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον δικηγόρο του τενίστα και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να παραδώσει μέχρι το δίπλωμα μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

protothema.gr