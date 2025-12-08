Ο Σιλβέστερ Σταλόνε βραβεύτηκε στα Kennedy Center Honors 2025, την υψηλότερη καλλιτεχνική διάκριση στις ΗΠΑ που απονέμεται σε προσωπικότητες με μακρόχρονη και σημαντική συμβολή στον πολιτισμό. Μαζί του τιμήθηκαν οι KISS, η Gloria Gaynor, ο George Strait και ο Michael Crawford, σε μια λαμπερή τελετή στην Ουάσιγκτον.

Το Kennedy Center αναγνωρίζει το σύνολο της πορείας του Σταλόνε, από το «Rocky» έως το «Creed», αλλά και τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής pop κουλτούρας επί σχεδόν πέντε δεκαετίες. Ο Σταλόνε τράβηξε τα βλέμματα καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί κρατώντας ένα μπαστούνι. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο σταρ έχει τραυματιστεί από κάποιες σκηνές δράσης που έχει γυρίσει, ωστόσο δεν έγινε κάποια επίσημη ανακοίνωση από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε και παρουσίασε την τελετή, έχοντας νωρίτερα επιλέξει τους φετινούς τιμώμενους έπειτα από αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center.

#celebrity ♬ original sound – Daily Mail @dailymail Sylvester Stallone has sparked fresh concern as he stepped out with a cane for the very first time in public at the 2025 Kennedy Center Honors in Washington, D.C. The Rocky legend, 79, leaned on a sleek black cane with a gold-toned handle while making a grand entrance at the Kennedy Center Opera House in Washington, D.C., on Saturday night, where he was celebrated as one of this year's Kennedy Center Honorees. #sylvestrestallone

