Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του Hotel Ermou, όταν η Άννα Βίσση αφιέρωσε το τραγούδι «12» στον δημιουργό του, Νίκο Καρβέλα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια γονάτισε στη σκηνή την ώρα της ερμηνείας, απευθυνόμενη στον συνθέτη, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο. Η σκηνή ολοκληρώθηκε με ένα φιλί στο στόμα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το «12», ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα της Άννας Βίσση με αυτό του Νίκου Καρβέλα, απέδωσε με πάθος και συγκίνηση η ερμηνεύτρια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους καλλιτεχνική σχέση.

protothema.gr