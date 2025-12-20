Θετική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μάικλ Μπόλτον έδωσαν οι κόρες του, μιλώντας για τη μάχη του 72χρονου τραγουδιστή με το γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Σε συνέντευξή τους που δημοσιεύτηκε στο AARP, οι Ίσα και Τάριν Μπόλτον αναφέρθηκαν στην τρέχουσα κατάσταση του πατέρα τους, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις θεραπείες που ακολούθησαν για την αφαίρεση όγκου.

Michael Bolton's daughters share update on his health amid singer's brain cancer battle https://t.co/vSGHTB3VCa December 20, 2025

«Είμαστε περήφανες και χαρούμενες να ενημερώσουμε όσους παρακολουθούν το ταξίδι του μπαμπά μας ότι είναι σε πολύ καλή διάθεση και πολύ καλή υγεία», ανέφερε η Ίσα Μπόλτον, προσθέτοντας: «Έχει πολλές προκλήσεις και υπάρχουν καλές μέρες και δύσκολες μέρες, αλλά γενικά είναι πολύ δυνατός. Η κινητικότητα και η πνευματική του διαύγεια είναι εξαιρετικές».

Οι τρεις κόρες του καλλιτέχνη –Ίσα, Τάριν και Χόλι– μοιράζονται τη φροντίδα του, έχοντας, όπως εξήγησαν, διαφορετικούς ρόλους στην καθημερινότητά του. «Η καθεμία μας τον στηρίζει με διαφορετικό τρόπο», είπε η Ίσα, διευκρινίζοντας ότι άλλες επικεντρώνονται στη φροντίδα και άλλες στη συντροφικότητα και την ψυχολογική του κατάσταση, ενώ όλες μαζί διαχειρίζονται και πρακτικά ζητήματα.

Οι δύο αδελφές παραδέχτηκαν ότι βιώνουν και μία κόπωση από τη φροντίδα στον αγαπημένο τους πατέρα. «Υπάρχει πίεση και βάρος», ανέφερε η Ίσα, με την Τάριν να συμπληρώνει: «Είναι σημαντικό να φροντίζεις και τον εαυτό σου, ώστε να μπορείς να προσφέρεις την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ανθρώπους που αγαπάς».

Ο ίδιος ο Μάικλ Μπόλτον, σε γραπτή δήλωσή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των παιδιών του: «Αυτή η χρονιά με δοκίμασε με τρόπους που δεν φανταζόμουν ποτέ. Οι κόρες μου ήταν σταθερά δίπλα μου με έναν τρόπο που με κρατά γειωμένο».

Ο καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης και πονοκεφάλους, ζητώντας ιατρική βοήθεια στα τέλη του 2023. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στον εγκέφαλο, ενώ ακολούθησε δεύτερο χειρουργείο τον Ιανουάριο του 2024 λόγω μόλυνσης. Τον Οκτώβριο του 2024 ολοκλήρωσε κύκλους ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας.

protothema.gr